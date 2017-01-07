دينكا نقوك لدينق ألور: تبعية أبيي محسومة للسودان

7 يناير 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – واجهت قيادات دينكا نقوك خلال لقاءها بوزير خارجية دولة جنوب السودان دينق ألور بالخرطوم الإسبوع الجاري برفضها أي محاولات من جنوب السودان لضم أبيي للجنوب، وسخرت القيادات من تصريحات دينق ألور حول تبعية أبيي لجوبا.

وقال رئيس قبائل دينكا نقوك العمدة عبد الله دينق نول ميوت عقب لقائهم دينق ألور إنهم طالبوا وزير خارجية جوبا بالرجوع إلي إتقاقية مشاكوس والتي تؤكد سودانية المنطقة، مشيراً إلى أن المنطقة تمثل العمود الفقري للسودان.

وأبان دينق إلى أنهم أوضحوا لألور بأن جوبا تحاول ممارسة عمليات الغش في ملف أبيي من أجل تدويل قضية المنطقة، مبيناً محاولات جنوب السودان لإستقطاب قبائل دينكا نوك تأتي من أجل مناهضة سودانية المنطقة.

وفي المقابل استنكر وزير الشؤون الخارجية بدولة جنوب السودان دينق ألور تصريحات نظيره السوداني إبراهيم غندور، التي قال فيها إن منطقة أبيي جزءً من الأراضي السودانية حتى قيام الاستفتاء الذي يحدد تبعية المنطقة المتنازع عليها بين البلدين.

وقال ألور في مقابلة مع “سودان تربيون” إن قضية أبيي من القضايا التي اتفق عليها الرئيس سلفا كير ميارديت والرئيس السوداني عمر البشير على حلها.

الجريدة

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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