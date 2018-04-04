توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في الموارد المائية بين السودان وجنوب السودان

4 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – وقع دكتور معتز موسي وزير الموارد المائية والري والكهرباء والسيدة صوفيا قاي وزيرة الموارد المائية في دولة جنوب السودان مساء أمس علي مذكرة تفاهم بين الدولتين لتعزيز ودعم وتسهيل الدعم الفني ، وتنمية وحماية وأستغلال الموارد المائية المشتركة لسكان الدولتين وذلك بمباني الوزارة.

وقال معتز موسى في تصريحات صحفية عقب التوقيع إن الاتفاقية تعمل علي تبادل المعلومات والتجارب وإجراء البحوث المشتركة وبناء القدرات . وقد تم الاتفاق علي تكوين لجنة فنية مشتركة من خمسة أعضاء من كل جانب لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم.

وقالت السيدة صوفيا قاي إن الاتفاقية مهمة جدا للدولتين ، ويمكن أن تساهم في تسريع التنمية في البلدين ، وقالت أنهم في جنوب السودان يتطلعون للتعاون لصالح شعبي البلدين.

الجدير بالذكر أن التعاون الفني يشمل إدارة الموارد المائية ومياه الشرب والصرف الصحي وتنمية الطاقة الكهرومائية والري والصرف والملاحة النهرية وتنمية القدرات وتوفير التمويل لتنفيذ مشروعات الموارد المائية.

سونا

تعليقات الفيسبوك

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)