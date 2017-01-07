حريق في باخرة بميناء سواكن شرقي السودان‎

7 يناير 2017

| صحيفة السودان

سواكن – اندلع حريق، في وقت متأخر من مساء الجمعة، في باخرة ركاب “بميناء سواكن ” شرقي السودان، كانت متجهة إلى المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر في الميناء، لم يكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتصريح، ” إن الحريق اندلع لدى مغادرة الباخرة للميناء صوب ميناء جدة السعودي”.

وأشار الى أن “الباخرة لم تغادر المياه الإقليمية لحظة اندلاع الحريق”.

وأضاف المصدر “تم انقاذ جميع الركاب البالغ عددهم حوالى 800 راكب عن طريق قوارب النجاة الملحقة بالباخرة”

وأوضح أنه “تمت السيطرة على الحريق، وأن التفتيش البحري سيجري تقصياً لمعرفة سبب الحريق”، دون مزيد من التفاصيل.

ولم بتسن الحصول على تصريح رسمي حول الحادث وأسبابه حتى (الساعة 4:00 تغ).

الأناضول

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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