إقتصادى يدعو الى تسريع خطوات تنفيذ مشروع شركة جنان الزراعى بالشمالية

4 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – دعا بروفيسور عبد العظيم المهل أستاذ الاقتصاد بالجامعة الوطنية الى تسريع خطوات تنفيذ مشروع شركة جنان الزراعى بالولاية الشمالية .
وأضاف المهل فى تصريح (لسونا) أن المشروع تابع لشركة أمطار الإماراتية ويهدف الى زراعة وتصنيع التمور إضافة الى المنتجات الأخرى موضحا أن المشروع بعد تدشينه فى المرحلة المقبلة سيساهم مساهمات مقدرة فى دعم الاقتصاد القومى للبلاد لجهة أنه يشتمل على زراعة 220 مليون نخلة بالولاية الشمالية .
ودعا الى إستنساخه فى مجالات ومناطق أخرى من البلاد مبينا أن المشروع بالاضافة الى صادراته من التمور يمكن أن يوفر أكثر من مليون وظيفة للعمالة السودانية فى تلك المناطق بشروط خدمة ممتازة علاوة على آثاره الايجابية على الجوانب البيئية فى الولاية.

سونا

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كتبه في يوم 4 أبريل 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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