الفريق أول ركن عوض بن عوف وزير الدفاع يستقبل وزير الدولة لشئون الدفاع بدولة قطر

7 يناير 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – استقبل الفريق أول ركن عوض محمد احمد بن عوف وزير الدفاع اليوم بمكتبه بوزارة الدفاع بالخرطوم الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشئون الدفاع بدولة قطر و الوفد المرافق له .

و تناول الجانبان عمق العلاقات الثنائية بين البلدين و ضرورة تطويرها في المجالات كافة .

و قال العميد ركن محمد خليفة الشامي الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في تصريح / لسونا/ إن وزير الدولة لشئون الدفاع القطري وصل الى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين يشارك خلالها في افتتاح مصنع سور العالمية للاستثمار لتصنيع الملبوسات العسكرية و المدنية كما سيتعرف علي حجم التطور لمصنع سور ويشهد افتتاح فعاليات الاقسام الجديدة التي اضيفت في مصنع سور العالمية للاستثمار و التي تشمل خطوط انتاج جديدة للملبوسات المدنية و صالة انتاج جديدة .

و كشف الشامي أن المصنع قد ارتفع انتاجه من ألفي لبسة الي اربعة آلف لبسة كاملة يوميا كما إزدادت عدد العمالة في المصنع من 800عامل الي 1200 عامل مبينا أن مصنع سور العالمية سيعمل علي استهلاك أكثر من 60% من انتاج القطن السوداني بحلول هذا العام .

سونا

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