رئيس حزب الأمة القومي بالإنابة “برمة ناصر”: (القطط السمان ماشه وبتقدل في الشارع)

4 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – انتقد رئيس حزب الأمة القومي بالإنابة، القيادي بتحالف قوى نداء السودان اللواء (م) فضل الله برمة ناصر، تهديدات الحكومة الأخيرة للتحالف بالمحاسبة القانونية عقب هيكلة التحالف وإصدار اعلان دستوري له، ولفت الى عدم اعتراضهم على محاسبتهم بموجب القانون والدستور شريطة أن يسري ذلك على الجميع.

وكشف برمة عن مهام سياسية خارجية يقوم بها رئيس الحزب الامام الصادق المهدي حالياً، ورهن عودته بانتهاء تلك المهام.

وقال برمة في حوار مع (الجريدة) ينشر لاحقاً إن اجراءات الحكومة الأخيرة المتعلقة بمكافحة الفساد ما هي الا قليل من كثير، وطالب الحكومة بضرب الفساد في عقر داره وهي تعلم بذلك، وأضاف (القطط السمان ماشه وبتقدل في الشارع).

الجريدة

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(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)