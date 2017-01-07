اتجاه لتكوين قوات مشتركة بين السودان وأفريقيا الوسطى

7 يناير 2017 | صحيفة السودان

كشف الشرتاي جعفر عبد الحكم، والي ولاية وسط دارفور، عن مساعٍ تبذلها حكومته لتكوين قوات مشتركة مع دولة أفريقيا الوسطى، لتأمين تجارة الحدود، سيما بعد نجاح فكرة القوات المشتركة السودانية التشادية وإسهامها في الاستقرار الأمني وضبط التفلتات.

وذكرت صحيفة اليوم التالي الصادرة السبت أن عبد الحكم، دعا لدى مخاطبته جماهير محلية أم دخن بمناسبة عيد الاستقلال، إلى عدم إتاحة الفرصة للمتربصين بأمن واستقرار الولاية، وبشر المواطنين بدخول سد (كيلي) ضمن مشروعات ميزانية الولاية لعام2017، وإنشاء طرق (قارسيلا – زالنجي)، و(نيالا – كاس – زالنجي)، و(نيرتتي – جلدو – قولو – روكرو – تابت)، بجانب فضائية جبل مرة، وإذاعة ولائية جديدة للترويج السياحي، وتقوية شبكات الاتصال لربط الولاية بباقي السودان، وإنارة مدينة أم دخن بالطاقة الشمسية. ووجه الشرتاي للاهتمام بالشرائح الضعيفة، وفتح فرع لمؤسسة التمويل الأصغر وبنك الادخار في محلية أم دخن.

إس أم سي

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كتبه في يوم 7 يناير 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية, الأخبار المحلية.

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الأخبار المحلية

اتجاه لتكوين قوات مشتركة بين السودان وأفريقيا الوسطى

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