البشير يفتتح مصنع (سور) للملبوسات العسكرية والمدنية

8 يناير 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – افتتح المشير عمر البشير رئيس الجمهورية اليوم مصنع سور للملبوسات العسكرية والمدنية الجديد الذي يعد شراكة بين السودان وتركيا وقطر وذلك بحضور وزير الدفاع الفريق اول ركن محمد بن عوف ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية والسيد وزير الدولة للدفاع بدولة قطر
وقام السيد رئيس الجمهورية بالطواف على أقسام المصنع والشركة ووقف على حجم العمل بالمصنع الذي تم على أحدث التقنيات والتكنولوجيا.
إلى ذلك تضمن الاحتفال عرض فيلم وثائقي عكس إنجازات الشركة وخططها المستقبلية.
وقد تم خلال الاحتفال تكريم عدد من القادة العسكريين ورؤساء مجلس ادارة شركة سور العالمية للاستثمار المحدودة.

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كتبه في يوم 8 يناير 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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الأخبار المحلية

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