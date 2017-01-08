وزير النفط والغاز يبحث سير اعمال شركة القحطاني السعودية بالسودان

8 يناير 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – بحث وزير النفط والغاز د. محمد زايد عوض سير أعمال مجموعة شركة القحطاني التي تعمل بالبلاد في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم وفد مجموعة القحطاني الاستثمارية السعودية برئاسة طارق عبد الهادي عبد الله القحطاني. وأكد زايد اهتمام الوزارة بالغاز واتجاهها لاستغلال وتطوير الغاز المصاحب للنفط، مشيراً إلى عدد من الدراسات التي أُجريت للاستفادة من الغاز، داعياً القحطاني للدخول في مجال الغاز بالتنسيق مع الشركة الوطنية سودابت هذا بالإضافة إلى توسيع مجال أعمال الشركة في الاستكشاف والإنتاج النفطي مؤكداً تقديم وزارة النفط والغاز العون اللازم للشركة وتذليل كافة الصعاب أمام الشركة حتى تواصل أعمالها بالصورة المطلوبة وتعمل على زيادة استثمارتها بالبلاد، معرباً عن سعادته بالاستثمارات العربية بالسودان في الصناعة النفطية، مبيناً أن أبواب الوزارة مفتوحة امام كافة المستثمرين.
من جانبه قدم طارق القحطاني، رئيس مجلس إدارة الشركة، تنويراً شاملاً لأنشطة الشركة بالسودان، مؤكداً أن أعماله بالسودان تسير بصورة طيبة وتسعى لتحقيق نجاحات كبيرة في السودان في مجال النفط والغاز كما حققت نجاحات في مجالات أخرى بالسودان، موضحاً أن شركته اهتمت بالجوانب الخدمية للمجتمعات وقامت بحفر عدد من آبار المياه للرحل والعاملين في مناطق عمل الشركة على بعد 400 كلم من دنقلا.
وقال إن شركة القحطاني لديها العديد من الأنشطة ولها عدد من المصانع في مجال الصناعة النفطية والحفارات، معرباً عن حرص الشركة على توسيع أعمالها بما يحقق المصالح المشتركة، معبراً عن عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين.

سونا

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كتبه في يوم 8 يناير 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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وزير النفط والغاز يبحث سير اعمال شركة القحطاني السعودية بالسودان

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