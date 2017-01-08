الميرغني يشكل لجنة للتفاوض مع المؤتمر الوطني

8 يناير 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – شكل رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني ، لجنة للتواصل مع الأحزاب السياسية، ومن ضمنها لجنة خاصة للتفاوض مع حزب المؤتمر الوطني بشأن ترتيبات المرحلة الجديدة للبلاد وتتكون من ، حاتم السر مقررًا، أحمد سعد عمر، الفاتح تاج السر، جعفر أحمد عبد الله، حسن محمد مساعد، مجذوب أبو موسى، والخليفة عبد المجيد عبدالرحيم.وقال” تعميم صحفي صادر من مكتب مولانا محمد عثمان إن اللجنة قد أدت القسم أمام رئيس الحزب بالقاهرة واستلمت موجهات الحوار المستندة إلى الالتزام بدستور الحزب، وقيم الديمقراطية، والابتعاد عن التكتلات العدوانية، والتركيز على آليات تعزيز الانتقال الديموقراطي والمطالبة بالحريات وإيقاف الحرب وتعزيز حقوق الإنسان وإصلاح الوضع الاقتصادي وبناء علاقات خارجية متوازنة .وقال مقرر اللجنة حاتم السر إن الميرغني عبر عن ثقته في قدرة اللجنة على تحقيق نتائج إيجابية تتجاوز الأخطاء الماضية، والتي لا ترضي أي حادب على مصلحة الوطن.وأضاف أن الميرغني أكد لأعضاء اللجنة أنه لا خيار أمام الجميع سوى الحوار، والعمل على بناء أساس جديد يخدم المستقبل.وقال حاتم السر مقرر اللجنة، إن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها مع المؤتمر الوطني في وقت قريب، وسوف ترفع النتائج التي تتوصل لها إلى رئيس الحزب لاتخاذ القرارات المناسبة ورفض ربط ذلك بتشكيل الحكومة من عدمه قائلاً “لدينا أجندة واسعة ولن نحصر أنفسنا في الحديث عن اقتسام السلطة”، مبديًا تفاؤله بأنّ الجميع باتوا مهيئين لسماع الصوت الحقيقي، فالوضع لم يعد يحتمل أي تأخير، ولا خيار سوى الديموقراطية.

سونا

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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