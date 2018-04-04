رئيس الجمهورية يفتتح قاعدة كنانة الجوية والمرحلة الأولى من مطار كنانة الدولي

4 أبريل 2018 | صحيفة السودان

كنانة – إفتتح المشير عمر البشير رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة في مستهل زيارته لولاية النيل الأبيض، المرحلة الأولى من مطار كنانة الدولي وقاعدة كنانة الجوية ومباني قاعدة كنانة الجوية، كما شهد عرضا وأستعراضا جويا للطائرات الحربية .
وأكد الفريق أول ركن مراقب جوي عصام الدين مبارك حسب الله نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، التزام القوات المسلحة بقرار وقف إطلاق النار، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة للذود عن حياض الوطن، داعيا حاملي السلاح من أبناء هذا الوطن لتحكيم صوت العقل والانخراط في السلام الذي أضحى قاب قوسين أو أدني.
وأضاف عصام أن قاعدة كنانة الجوية تعد قيمة إضافية للإقتصاد السوداني، كما تعمل على النقل الجوي
والعمليات الأرضية بالإضافة إلى أنها تمثل مشروعا حيويا وإستراتيجيا.
وأكد إهتمام قيادة القوات المسلحة بالفرد والتحديث في المنظومة العسكرية.
وقال (عقدنا العزم على تنفيذ كل المشروعات التي تجعل القوات المسلحة قوة ضاربة)، مشيدا بجهود كل الذين ساهموا في تنفيذ مشروع قاعدة كنانة الجوية.

سونا

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كتبه في يوم 4 أبريل 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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