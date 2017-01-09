ألماني يصمم ملابس تخفي الناس عن كاميرات المراقبة !

9 يناير 2017 | صحيفة السودان

الصورة للتوضيح فقط

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تقريرًا عن ملابس جديدة مضادة للمراقبة يمكنها إخفاء مرتديها عن الكاميرات، وتستخدم هذه الملابس أنماطًا طيفية ملونة، تعمل على

تغيير ملامح وجه مستخدمها، الأمر الذي يخدع برامج التعرف على الوجه.
وتعمل هذه الأنماط على تشتيت برامج التعرف على الوجه، إذ ترى أن هناك أوجها كثيرة، ما يصعب عليها عملية قراءتها، وتم إنتاج هذه الملابس كجزء من مشروع “هايبر فيس”، الذي يطبع أنماط الأعين والأنوف والأفواه على الملابس والمنسوجات، بحيث تتعرف عليها خوارزميات الكمبيوتر على أنها أوجه، وبالتالي يتشتت البرنامج، نظرًا لأنه يرى أن هناك العديد من الأوجه المزيفة ولا يستطيع تحديد الحقيقي من بينها.
ويعتبر مشروع “هايبر فيس”، من بنات أفكار الفنان الألماني آدم هارفي، وليس هذا المشروع الأول له في مجال تشتيت كاميرات المراقبة، ففي مشروع سابق حاول هارفي اختراع نمط لتعطيل برامج التعرف على الوجه، حيث طور نوعًا من الماكياج مع قصة شعر معينة، بإمكانهما تعطيل برامج التعرف على الوجه.

هكذا تتشتت برامج التعرف على الوجه
وقال هارفي خلال مؤتمر الاتصالات والقرصنة، الذي أُقيم في هامبورغ: “مثل الأبحاث التي قمت بها في مشروعي السابق، يمكنك تغيير الطريقة التي تظهر بها، لكن في التمويه يمكن إيجاد الرابط بين الشكل والأرض، وهناك فرصة أيضًا لتعديل الأرضية والأشياء التي تظهر بجوارك وحولك، ما يمكن الشخص من زيادة الحمل على خوارزميات الكمبيوتر، وفي النهاية تتشتت برامج التعرف على الوجه”.
هذا ويمكن ارتداء هذه الملابس التي تنتج هذه الأنماط الغريبة مباشرة أو استخدامها لتغطية منطقة من أعين كاميرات المراقبة.
وأضاف هارفي: “يمكن استخدامها لتعديل البيئة المحيطة بك سواء أكانت هذه البيئة المحيطة شخصًا يقف بجانبك، أم أنك ترديها على رأسك أو بأي طريقة أخرى”.
وخلال حديثه، عرض هارفي صورة لمشهد من أحد الشوارع يعود تاريخها للعام 1910، حيث كان جميع المارة يرتدون قبعات تغطي وجوههم.
وأضاف: “بعد 100 عام سنستخدم طريقة مشابهة، لكن مع بعض التعديلات البسيطة، كيف ستبدو؟ أتمنى أن تبدو كشيء يزيد من حماية خصوصيتنا”.

تكنولوجيا التعرف على الوجه الحالية يمكنها التنبؤ باحتمالية ارتكاب أحد الأشخاص جريمة
ويمكن لتكنولوجيا التعرف على الوجه حاليًا، أن تتعرف علينا بطريقة متطورة جدًا عما كانت عليه في السابق، حيث يدعي بحث أُجرى مؤخرًا في جامعة “شنغهاي جياو تونغ” أن تكنولوجيا التعرف على الوجه الحالية يمكنها التنبؤ باحتمالية ارتكاب أحد الأشخاص جريمة عن طريق تفاصيل وجهه الدقيقة مثل الزاوية بين الفم والأنف وانحناء الشفة.
وقال هارفي: “العديد من الباحثين يبحثون في كيفية استخلاص هذه المعلومات الدقيقة، وتحويلها إلى أفكار يمكن استخدامها في مجال التسويق، كل هذه الأمور تذكرني بفرانسيس غالتون وتحسين النسل، والمجرم الحقيقي في هذه الحالات هو من يفكر في مثل هذه الأفكار وليس الناس الذين تلتقطهم الكاميرات”.
والمعروف أن غالتون هو عالم انجليزي رياضي في العصر الفيكتوري، ومنح في العام 1909 لقب “الفارس”، وهو ابن عم تشارلز داروين، وأصبح مشهورًا بفضل أبحاثه في علم الأرصاد الجوية والوراثة وعلم الإنسان، كما أنه أمضى 5 سنوات في السودان وناميبيا في دراسة عن سكان تلك المناطق.
ووضع غالتون نظريات مهمة في علم الأرصاد الجوية، ونشر خرائط الطقس وقدَّم فكرة الإعصار المعاكس، وأدت دراسته عن البصمات إلى استخدامها في التعرف على الهوية.
وينوي هارفي وشريكه الكشف عن تفاصيل أكثر حول مشروع هايبر فيس، نهاية هذا الشهر.

laylatomry_120x240

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
0 views




كتبه في يوم 9 يناير 2017. تحت تصنيف الأخبار, علوم وتكنولوجيا.

تعليق على النص

 
الأخبار المحلية

الميرغني يشكل لجنة للتفاوض مع المؤتمر الوطني

الخرطوم – شكل رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني ، لجنة للتواصل مع الأحزاب السياسية، ومن ضمنها…

8 يناير 2017 / لا تعليق / التفاصيل

وزير النفط والغاز يبحث سير اعمال شركة القحطاني السعودية بالسودان

الخرطوم – بحث وزير النفط والغاز د. محمد زايد عوض سير أعمال مجموعة شركة القحطاني التي تعمل بالبلاد في مجال…

8 يناير 2017 / لا تعليق / التفاصيل

البشير يفتتح مصنع (سور) للملبوسات العسكرية والمدنية

الخرطوم – افتتح المشير عمر البشير رئيس الجمهورية اليوم مصنع سور للملبوسات العسكرية والمدنية الجديد الذي يعد شراكة بين السودان…

8 يناير 2017 / لا تعليق / التفاصيل

اتجاه لتكوين قوات مشتركة بين السودان وأفريقيا الوسطى

كشف الشرتاي جعفر عبد الحكم، والي ولاية وسط دارفور، عن مساعٍ تبذلها حكومته لتكوين قوات مشتركة مع دولة أفريقيا الوسطى،…

7 يناير 2017 / لا تعليق / التفاصيل

الفريق أول ركن عوض بن عوف وزير الدفاع يستقبل وزير الدولة لشئون الدفاع بدولة قطر

الخرطوم – استقبل الفريق أول ركن عوض محمد احمد بن عوف وزير الدفاع اليوم بمكتبه بوزارة الدفاع بالخرطوم الدكتور خالد…

7 يناير 2017 / لا تعليق / التفاصيل

حريق في باخرة بميناء سواكن شرقي السودان‎

سواكن – اندلع حريق، في وقت متأخر من مساء الجمعة، في باخرة ركاب “بميناء سواكن ” شرقي السودان، كانت متجهة…

7 يناير 2017 / لا تعليق / التفاصيل

بحث في الإرشيف

ابحث حسب التاريخ
ابحث حسب التصنيف
ابحث في قووقل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً




 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل