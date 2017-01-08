أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 8 يناير 2017

8 يناير 2017 | صحيفة السودان

Dollar-Euroمؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 8 يناير 2017م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق( السوق الحرة ، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 19.37جنيه

الريال السعودي : 5.10جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 20.33جنيه

الدرهم الإماراتي : 5.21جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 5.22 جنيه

الجنيه الإسترليني : 23.63جنيه

الجنيه المصري : 1.00جنيه
النيلين

ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و نحن لا نضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار كما تختلف الأسعار في الفترة الصباحية عن الفترة المسائية، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .

صحيفة السودان


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كتبه في يوم 8 يناير 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد, منوّعات.

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