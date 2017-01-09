أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الإثنين 9 يناير 2017

9 يناير 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الإثنين العناوين التالية :-

الصيحة :-

* الميرغني يقرر التفاوض مع ((الوطني)) والمهدي يستنجد بالأمم المتحدة .

* غياب السنوسي عن ندوة الترابي يشعل مساجلات بين أنصار ((الشعبي)) .

* تصاعد المواجهات بين قوات مشار والحكومة.. وسلفاكير يزور القاهرة اليوم .

* مشروع قانون (للدعم السريع ) يحول تبعيتها للقوات المسلحة .

* “الدعم السريع” تحبط تهريب ((1500)) شخصا خلال عام .

البعث السوداني :-

* تحويل الدعم السريع من جهاز الأمن الى الدفاع .

* عجز (7%) يتهدد الموازنة ومخاوف من زيادة الدولار الجمركي .

* محمد الحسن الأمين : ((كومون)) تتحصل نصف رسوم المطار .

* مسيرة لطلاب دارفور إحتجاجا على أحداث نيرتتي .

* صور ترجح غارة إسرائيلية علي شرق السودان .

* إنتخاب لجنة تنفيذية لمركز جادين للفكر والثقافة برئاسة عيدروس .

التيار :-

* حميدتي : أحكمنا السيطرة على الحدود الليبية .

* زيادة كمية القمح المستورد و(ويتا) تستأنف الإنتاج .

* إيداع قانون قوات الدعم السريع للعام 2017 الي البرلمان .

* المهدي يتهم الحكومة بعرقلة السلام .

* السلطات تصادق علي الإحتفال بذكري الهندي .

* البشير : ملابس النساء تشكل هاجسا لأولياء الأمور بالسودان .

اليوم التالي :-

* أزمة خبز في ولايتي النيل الأبيض والجزيرة .

* ((الجزيرة)) تعلن السيطرة على الإسهالات المائية .

* الميرغني يشكل لجنة خاصة للتفاوض مع المؤتمر الوطني .

المجهر السياسي :

* لجنة (إتحادية) للتفاوض مع المؤتمر الوطني أدت القسم أمام ((الميرغني)) .

* مشروع قانون ينظم عمل قوات الدعم السريع على منضدة البرلمان اليوم .

* النائب الأول من كوستي : نقول بالصوت الجهير إن عهد القتال مضى .

* المؤتمر الوطني : الأسماء المتداولة بشأن منصب رئيس الوزراء ((ضرب على الرمل)) .

ألوان :-

* (مسار) : الأمة القومي حزب أسرة ولا خلاف بيني ومبارك الفاضل .

* المعارضة الجنوبية تأسر (27) من قوات لام أكول و(4) من قطاع الشمال بالناصر .

* الآلاف يحتشدون في قاعة الصداقة بالخرطوم ل(تقفي أثر) الترابي وإتفاق لإنشاء مؤسسة تحمل أسمه .

* اتحاد وكلاء الدقيق : توزيع (50) ألف جوال دقيق في العاصمة يوميا .

* البشير : القوات المسلحة نجحت في إستقطاب الإستثمارات الناجحة .

الأهرام اليوم :

* (الأهرام اليوم) تستنطق سيد الخطيب وأتيم قرنق حول (نيفاشا) .

* حاتم السر : لن نحصر التفاوض مع الوطني حول مقاسات الكراسي وإقتسام السلطة .

* مرسوم مؤقت يستثني العاملين برئاسة الجمهورية من قانون الخدمة المدنية .

* البرلمان يؤيد إنسحاب السودان من إتحاد الجامعات العربية .

* مجلس الصحافة يجيز لائحة أجور الصحفيين ولائحة السلوك المهني للعام 2017م .

آخر لحظة :-

* مقرب من قوش : الفريق صلاح لن يتخلى عن الوطني .

* ترتيبات من العدل لرفع حصانة منسوبين للشرطة .

* السجن (13) عاما ل(دجال) أجنبي .

* منظمات (ترغم) نازحين بدارفور علي إعتناق النصرانية .

الرأي العام :-

* نافع ل(الرأي العام) : عودة الحرس القديم هزيمة لفكرة الإصلاح .

* (10) سنوات سجن في مواجهة (سوري) أدين بإدخال مخدرات .

* مبادرة تشريعية لسن قانون خاص بقوات الدعم السريع .

* البشير يوجه مصنع سور بتوفير ملبوسات مدنية تراعي الضوابط الشرعية .

أخبار اليوم :-

* البشير يوجه بتصنيع الملابس المحتشمة وينتقد الأزياء النسائية الفاضحة .

* برلمان جوبا : إيواء الحركات عطل الإتفاقات مع الخرطوم .

* الصادق المهدي يطالب الأمم المتحدة بإعفاء ديون السودان ورفع جميع العقوبات .

* وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة بالدفاع التركي .

* إتحاد المخابز : لا إتجاه لزيادة سعر الرغيفة لجنيه .

الصحافة :-

* سفير السودان بالسعودية ل((الصحافة)) : معالجة ملف التحويلات البنكية قريبا .

* بكري : الدورة المدرسية تجديد لعهد المضي في مسيرة الوحدة .

* الدعم السريع توقف أكثر من 1500 مهرب خلال 2016 .

الأيام :-

*المهدي يطالب الأمم المتحدة بقرار يلزم السودانيين بتدابير بناء الثقة .

* وفد حكومي يبحث ببكين جدولة ديون الصين علي السودان .

* شركة سعودية تعتزم توسيع إستثماراتها النفطية بالسودان .

* أوهومويبهي ينهي مهمته كرئيس لبعثة (يوناميد) .

الوطن :-

* نجل الترابي يهاجم السنوسي .

* مجلس الوزراء يعلن خروج الدولة عن خدمات الحج .

* حريق هائل يقضي على سوق ((المراكيب)) بالفاشر .

* إجتماع بين علي عثمان وحسين خوجلي وتكهنات بعودة قناة أم درمان .

الإنتباهة :-

* البشير : الأزياء النسائية أصبحت مهددا للمجتمع بالإنفلات .

* إنفراج وشيك في أزمة الدقيق .

* النائب الأول : التنافس الشريف الأصل في معايير الفوز بالوظيفة .

* مجهولون يضرمون النار في منازل قرية بشمال دارفور .

* تعاون عسكري بين السودان وقطر في مجال التدريب ورفع القدرات .

* دعم عاجل من رئاسة الجمهورية لمستشفى الشعب .

* بدء العمل في الخط الناقل للمواد البترولية بين الجيلي ومدني .

السوداني :-

* البشير : ملابس النساء باتت هاجسا للأسر وتهدد المجتمع بالإنفلات .

* قوش ل(السوداني) : بايعت البشير وما تزال بيعته في عنقي .

* لجنة برلمانية تبدأ مناقشة مشروع قانون جديد لرئاسة الجمهورية .

* البشير يلتقي وزير الدفاع القطري .

* أزمة خبز حادة بولاية الجزيرة .

القوات المسلحة :-

* القائد الأعلي يفتتح مصنع سور للملبوسات العسكرية والمدنية الجديد .

* البشير : القوات المسلحة نجحت في إستقطاب الإستثمارات الناجحة .

* النائب الأول يفتتح الدورة المدرسية بالنيل الأبيض .

الجريدة :-

* مسيرة لطلاب دارفور بالخرطوم تطالب بتحقيق عادل في أحداث نيرتتي والجنينة.

* قوى (نداء السودان) : الحل الشامل أو الانتفاضة الجماهيرية لإسقاط النظام.

* زيادة الحد الأدني لأجور الصحفيين الى (1500) جنيه .

سونا

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