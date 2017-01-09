أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الإثنين 9 يناير 2017

أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الإثنين 9 يناير 20179 يناير 2017 | صحيفة السودان
الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الإثنين العناوين التالية :-
الصيحة :-
* الميرغني يقرر التفاوض مع ((الوطني)) والمهدي يستنجد بالأمم المتحدة .
* غياب السنوسي عن ندوة الترابي يشعل مساجلات بين أنصار ((الشعبي)) .
* تصاعد المواجهات بين قوات مشار والحكومة.. وسلفاكير يزور القاهرة اليوم .
* مشروع قانون (للدعم السريع ) يحول تبعيتها للقوات المسلحة .
* “الدعم السريع” تحبط تهريب ((1500)) شخصا خلال عام .
البعث السوداني :-
* تحويل الدعم السريع من جهاز الأمن الى الدفاع .
* عجز (7%) يتهدد الموازنة ومخاوف من زيادة الدولار الجمركي .
* محمد الحسن الأمين : ((كومون)) تتحصل نصف رسوم المطار .
* مسيرة لطلاب دارفور إحتجاجا على أحداث نيرتتي .
* صور ترجح غارة إسرائيلية علي شرق السودان .
* إنتخاب لجنة تنفيذية لمركز جادين للفكر والثقافة برئاسة عيدروس .
التيار :-
* حميدتي : أحكمنا السيطرة على الحدود الليبية .
* زيادة كمية القمح المستورد و(ويتا) تستأنف الإنتاج .
* إيداع قانون قوات الدعم السريع للعام 2017 الي البرلمان .
* المهدي يتهم الحكومة بعرقلة السلام .
* السلطات تصادق علي الإحتفال بذكري الهندي .
* البشير : ملابس النساء تشكل هاجسا لأولياء الأمور بالسودان .
اليوم التالي :-
* أزمة خبز في ولايتي النيل الأبيض والجزيرة .
* ((الجزيرة)) تعلن السيطرة على الإسهالات المائية .
* الميرغني يشكل لجنة خاصة للتفاوض مع المؤتمر الوطني .
المجهر السياسي :
* لجنة (إتحادية) للتفاوض مع المؤتمر الوطني أدت القسم أمام ((الميرغني)) .
* مشروع قانون ينظم عمل قوات الدعم السريع على منضدة البرلمان اليوم .
* النائب الأول من كوستي : نقول بالصوت الجهير إن عهد القتال مضى .
* المؤتمر الوطني : الأسماء المتداولة بشأن منصب رئيس الوزراء ((ضرب على الرمل)) .
ألوان :-
* (مسار) : الأمة القومي حزب أسرة ولا خلاف بيني ومبارك الفاضل .
* المعارضة الجنوبية تأسر (27) من قوات لام أكول و(4) من قطاع الشمال بالناصر .
* الآلاف يحتشدون في قاعة الصداقة بالخرطوم ل(تقفي أثر) الترابي وإتفاق لإنشاء مؤسسة تحمل أسمه .
* اتحاد وكلاء الدقيق : توزيع (50) ألف جوال دقيق في العاصمة يوميا .
* البشير : القوات المسلحة نجحت في إستقطاب الإستثمارات الناجحة .
الأهرام اليوم :
* (الأهرام اليوم) تستنطق سيد الخطيب وأتيم قرنق حول (نيفاشا) .
* حاتم السر : لن نحصر التفاوض مع الوطني حول مقاسات الكراسي وإقتسام السلطة .
* مرسوم مؤقت يستثني العاملين برئاسة الجمهورية من قانون الخدمة المدنية .
* البرلمان يؤيد إنسحاب السودان من إتحاد الجامعات العربية .
* مجلس الصحافة يجيز لائحة أجور الصحفيين ولائحة السلوك المهني للعام 2017م .
آخر لحظة :-
* مقرب من قوش : الفريق صلاح لن يتخلى عن الوطني .
* ترتيبات من العدل لرفع حصانة منسوبين للشرطة .
* السجن (13) عاما ل(دجال) أجنبي .
* منظمات (ترغم) نازحين بدارفور علي إعتناق النصرانية .
الرأي العام :-
* نافع ل(الرأي العام) : عودة الحرس القديم هزيمة لفكرة الإصلاح .
* (10) سنوات سجن في مواجهة (سوري) أدين بإدخال مخدرات .
* مبادرة تشريعية لسن قانون خاص بقوات الدعم السريع .
* البشير يوجه مصنع سور بتوفير ملبوسات مدنية تراعي الضوابط الشرعية .
أخبار اليوم :-
* البشير يوجه بتصنيع الملابس المحتشمة وينتقد الأزياء النسائية الفاضحة .
* برلمان جوبا : إيواء الحركات عطل الإتفاقات مع الخرطوم .
* الصادق المهدي يطالب الأمم المتحدة بإعفاء ديون السودان ورفع جميع العقوبات .
* وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة بالدفاع التركي .
* إتحاد المخابز : لا إتجاه لزيادة سعر الرغيفة لجنيه .
الصحافة :-
* سفير السودان بالسعودية ل((الصحافة)) : معالجة ملف التحويلات البنكية قريبا .
* بكري : الدورة المدرسية تجديد لعهد المضي في مسيرة الوحدة .
* الدعم السريع توقف أكثر من 1500 مهرب خلال 2016 .
الأيام :-
*المهدي يطالب الأمم المتحدة بقرار يلزم السودانيين بتدابير بناء الثقة .
* وفد حكومي يبحث ببكين جدولة ديون الصين علي السودان .
* شركة سعودية تعتزم توسيع إستثماراتها النفطية بالسودان .
* أوهومويبهي ينهي مهمته كرئيس لبعثة (يوناميد) .
الوطن :-
* نجل الترابي يهاجم السنوسي .
* مجلس الوزراء يعلن خروج الدولة عن خدمات الحج .
* حريق هائل يقضي على سوق ((المراكيب)) بالفاشر .
* إجتماع بين علي عثمان وحسين خوجلي وتكهنات بعودة قناة أم درمان .
الإنتباهة :-
* البشير : الأزياء النسائية أصبحت مهددا للمجتمع بالإنفلات .
* إنفراج وشيك في أزمة الدقيق .
* النائب الأول : التنافس الشريف الأصل في معايير الفوز بالوظيفة .
* مجهولون يضرمون النار في منازل قرية بشمال دارفور .
* تعاون عسكري بين السودان وقطر في مجال التدريب ورفع القدرات .
* دعم عاجل من رئاسة الجمهورية لمستشفى الشعب .
* بدء العمل في الخط الناقل للمواد البترولية بين الجيلي ومدني .
السوداني :-
* البشير : ملابس النساء باتت هاجسا للأسر وتهدد المجتمع بالإنفلات .
* قوش ل(السوداني) : بايعت البشير وما تزال بيعته في عنقي .
* لجنة برلمانية تبدأ مناقشة مشروع قانون جديد لرئاسة الجمهورية .
* البشير يلتقي وزير الدفاع القطري .
* أزمة خبز حادة بولاية الجزيرة .
القوات المسلحة :-
* القائد الأعلي يفتتح مصنع سور للملبوسات العسكرية والمدنية الجديد .
* البشير : القوات المسلحة نجحت في إستقطاب الإستثمارات الناجحة .
* النائب الأول يفتتح الدورة المدرسية بالنيل الأبيض .
الجريدة :-
* مسيرة لطلاب دارفور بالخرطوم تطالب بتحقيق عادل في أحداث نيرتتي والجنينة.
* قوى (نداء السودان) : الحل الشامل أو الانتفاضة الجماهيرية لإسقاط النظام.
* زيادة الحد الأدني لأجور الصحفيين الى (1500) جنيه .
سونا
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