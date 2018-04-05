الجاز: العلاقات مع دول “البريكس” تشهد تطوراً كبيراً

5 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – قال نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على علاقات السودان مع دول “البريكس”، عوض الجاز، إن علاقات السودان مع تلك الدول شهدت تطوراً كبيراً سينعكس على التطبيق العملي لما تم الاتفاق عليه من مشروعات.

وأشار الجاز في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع الدوري، الأربعاء، بالقصر الرئاسي، إلى أن الاجتماع تناول الاتفاقات التي وقعت بين الشركات السودانية والهندية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ونوه إلى مشاركة السودان في المنتدى الأفريقي الهندي في إطار عضوية السودان في اتحاد الطاقات المتجددة.

ولفت الجاز إلى وجود فريق من القطاع الزراعي الروسي في البلاد، للعمل على تطوير المنتجات الزراعية عبر الاستفادة من التقانة الروسية المتطورة في هذا المجال.

وأضاف “السودان سيشارك في مؤتمر دول “البريكس” الذي تستضيفه جنوب أفريقيا يوليو المقبل”.

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