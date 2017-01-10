ايداع مشروع قانون في البرلمان ينص علي تبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة

10 يناير 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – أودعت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني في فاتحة جلستها اليوم برئاسة البروفيسور ابراهيم احمد عمر رئيس المجلس مشروع قانون قوات “الدعم السريع” لسنة 2017، توطئة لدراسته في مراحله المختلفة، ويتضمن القانون إنشاء قوات “الدعم السريع” وتتبع للقوات المسلحة السودانية وتحت إمرة القائد الأعلى .
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، الفريق أحمد إمام التهامي، إن قوات “الدعم السريع” كان لها دور واضح في حفظ الأمن والاستقرار في كثير من مناطق العمليات ضد التمرد، بخاصة في ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق .
وأكد التهامي على ضرورة تنظيم وترتيب وضع هذه القوات وعلاقتها بالقوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى، في ظل المتغيرات السياسية في البلاد وما خرجت به مخرجات الحوار الوطني إرساءً لمبادئ الأمن والسلام .
يُشار إلى أن قانون إنشاء قوات “الدعم السريع” ينص على تبعية القوات إلى القوات المسلحة والعمل تحت قيادتها، كما أن مشروع القانون به مواد تدعم ما تقوم به هذه القوات من إنجازات .
كما تم في ذات الجلسة ايداع مشروع قانون التعديلات المتنوعة بشأن الرسوم في المسائل الجنائية لسنة 2017م وكذلك ايداع لوائح وزارة الداخلية.

سونا

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كتبه في يوم 10 يناير 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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الأخبار المحلية

ايداع مشروع قانون في البرلمان ينص علي تبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة

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