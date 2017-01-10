أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

10 يناير 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العناوين التالية :-

الرأي العام :-

* الوطني يكشف ل(الرأي العام) معايير إختيار الوزراء والنواب والمعتمدين .

*مبادرة أمريكية للقاء يجمع الحكومة والمتمردين بباريس منتصف الشهر .

* غندور ينفي منح الصين أراض زراعية لتسوية الديون .

* وزير العدل : (أوامر قبض) ضد سودانيين وأجانب في قضية (خط هيثرو) .

* ملك الأردن يدعو البشير لحضور القمة العربية .

أخبار اليوم :-

* السلطات تلاحق مقيمين بالخارج والداخل متورطين في بيع خط هيثرو .

* وكلاء الدقيق : ما يقال عن أزمة الخبز حديث مفتعل .

* الخارجية : أراضي السودان متاحة للإستثمار لجميع الأصدقاء ولكنها قطعا ليست للبيع .

* مباحثات سودانية بريطانية اليوم بالخرطوم .

*أردوغان يزور السودان الشهر المقبل .

الصحافة :-

* د. تهاني : الحكومة الإلكترونية ضرورة ولا معنى ل((الشبكة طاشة)) .

* البشير يوجه النفط بإيجاد آلية لتوفير الخامات للمصافي .

* الرئيس يتلقي دعوة ملك الأردن للمشاركة في القمة العربية .

الأيام :-

* الحكومة : لا تسوية لديون الصين مقابل أراضي .

* سلفاكير يبدأ زيارة للقاهرة .

* وزير العدل : خطأ قانوني أدى الى ظاهرة التحلل ولن تتكرر .

* مسؤولة في الحزب الحاكم بجنوب السودان تحذر من ثورة وشيكة .

* الرئيس التركي يزور الخرطوم فبراير المقبل .

الوفاق :-

* ((5)) ألف برميل من حقل الراوات في اليوم إبتداء من العام الحالي .

* غندور : الرئيس التركي ونائب الرئيس الصيني يزوران الخرطوم في فبراير .

* البرلمان يحيل قانون ((الدعم السريع)) للجان ويصادق على قانون الإنتخابات .

* التهامي يطالب دولة الجنوب التعامل بإيجابية وطرد الحركات .

*الاتصالات :قانون جديد لجرائم المعلوماتية .

الوطن :-

* وزير الإعلام يكشف عن مصير الأجانب بجبل عامر .

* العدل : سنلاحق السودانيين المتهمين ببيع خط هيثرو .

* انتقادات بالبرلمان لقانون القضاء الإداري .

الإنتباهة :-

* قوات سلفاكير تستخدم البراميل المتفجرة في المعارك بالناصر .

* مظاهرات في ليبيا تطالب بطرد متمردي العدل والمساواة .

* لجنة الأمن والدفاع : سلبيات ومعضلات أفرزتها تجربة الدعم السريع .

* تقرير يحذر من إندلاع حرب اقليمية بالوكالة بسبب دولة الجنوب .

* البشير يوجه بإيقاف الدين والشراء مباشرة للنفط .

السوداني :-

* السفير البريطاني : أخبار سارة عن مسار السلام بالسودان قريبا .

* وزير العدل يقترح تخصيص حساب بنكي لإيداع أموال التحلل .

* السجن (13) عاما والإبعاد من البلاد لدجال إفريقي سيطر علي أسرة بالسحر .

* إتحاد المخابز يطالب بتدخل المخزون الإستراتيجي لمعالجة فجوة الدقيق .

آخر لحظة :-

* مسؤولة بجوبا ل(سلفاكير) : التنحي أو الثورة .

* دخول حقل الراوات النفطي بإنتاجية (5) آلاف برميل يوميا .

* وزير العدل يكشف أسباب الخلاف بين وزارته والشرطة .

* لقاء مرتقب بين مسؤولين أمركيين والمعارضة بباريس .

* الرعاية : تغييرات جذرية في مسار التمويل الأصغر .

ألوان :-

* العدل تقر بوجود خطأ قانوني في مادة التحلل .

* أحزاب الوحدة الوطنية ترفض تقليص حصتها في الحكومة وتحذر من تمرير القوانين بالأغلبية .

* بلال : كل ما قيل عن الحكومة القادمة مجرد تكهنات .

المجهر السياسي :-

* وزير العدل : إجراءات قانونية في مواجهة شركات الأدوية الوهمية .

* سفير بريطانيا بالخرطوم : أخبار سارة خلال أسابيع بشأن مفاوضات المنطقتين .

* المؤتمر الشعبي : إجتماع ب(الخميس) لحسم أمر المشاركة في الحكومة .

* وزير العدل : فصل النائب العام يبعد شبهة تدخل الجهاز التنفيذي في النيابات .

* النائب الأول يدشن اليوم الخط الناقل للبترول من الخرطوم لمدني .

اليوم التالي :-

* المهدي يحذر المعارضة من التفجيرات والإغتيالات .

* وزير الخارجية : ديون الصين ملياران وأراضي السودان ليست للبيع .

* السيسي يستقبل سلفاكير بالقاهرة اليوم .

*السفير البريطاني:أخبار جيدة خلال أيام عن السلام في السودان .

التيار :-

* وزير العدل يعترف بخطأ (التحلل) في قضية مكتب الوالي .

* أحمد بلال : 15 مليون دولار سنويا ميزانية القادمين الجدد الى الحكومة .

* اجتماع عاصف لآلية الحوار وإحتجاج على إضافة الطيب مصطفي ومبارك الفاضل .

* وزير زراعة سنار يحمل البنك الزراعي مسؤولية فشل العروة الشتوية بالولاية .

الصيحة :-

* تحذيرات في الحزب الحاكم بجوبا من ثورة وشيكة لإزاحة الفاسدين .

* وزير العدل : تعديل القانون الجنائي أمام مجلس الوزراء بالخميس .

*بلال:تشكيل الحكومة الجديدة سيأخذ وقتاً ورئيس الوزراء لم يحدد بعد .

الجريدة :-

* المراجع بالخرطوم : دستوريون وتنفيذيون يصرفون أموالا دون وجه حق .

* سائقو حافلات يرفضون سداد الرسوم للنقابة ومحاكمة (5) منهم اليوم .

* هيئة مياه الخرطوم تستورد مواد تنقية غير مطابقة للمواصفات .

* الاتصالات تشتكي من عدم إستجابة الموظفين لتوجيهات إستخدام (البريد الإلكتروني) الحكومي .

* إستمرار الأزمة بمستشفى بحري وتوقف طاقم التخدير عن العمل الخميس الماضي .

الأهرام اليوم :-

* المراجع القومي يكشف حجم الإعتداء علي المال العام بولاية الخرطوم .

* مشروع قانون يضع عقوبات صارمة للمتباطئين في تنفيذ قرارات ((القضاء الإداري)) .

* النصاب يعطل إجازة قوانين هامة بالبرلمان وإبراهيم عمر يصرخ في النواب .

القوات المسلحة :-

* الوطني : إتفاق الشيوعي وقطاع الشمال لا قيمة له .

* رئيس الحركة الشعبية تيار السلام يكشف عن خطة الحزب للبحث عن حلول لقضية المنطقتين .

* رئيس أركان القوات البرية يتفقد قوات اللواء الأول والثاني إحتياطي .

* وفد بريطاني رفيع يصل الخرطوم ويغادر لدارفور .

سونا

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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