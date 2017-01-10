أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

10 يناير 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العناوين التالية :-

الرأي العام :-
* الوطني يكشف ل(الرأي العام) معايير إختيار الوزراء والنواب والمعتمدين .
*مبادرة أمريكية للقاء يجمع الحكومة والمتمردين بباريس منتصف الشهر .
* غندور ينفي منح الصين أراض زراعية لتسوية الديون .
* وزير العدل : (أوامر قبض) ضد سودانيين وأجانب في قضية (خط هيثرو) .
* ملك الأردن يدعو البشير لحضور القمة العربية .

أخبار اليوم :-
* السلطات تلاحق مقيمين بالخارج والداخل متورطين في بيع خط هيثرو .
* وكلاء الدقيق : ما يقال عن أزمة الخبز حديث مفتعل .
* الخارجية : أراضي السودان متاحة للإستثمار لجميع الأصدقاء ولكنها قطعا ليست للبيع .
* مباحثات سودانية بريطانية اليوم بالخرطوم .
*أردوغان يزور السودان الشهر المقبل .

الصحافة :-
* د. تهاني : الحكومة الإلكترونية ضرورة ولا معنى ل((الشبكة طاشة)) .
* البشير يوجه النفط بإيجاد آلية لتوفير الخامات للمصافي .
* الرئيس يتلقي دعوة ملك الأردن للمشاركة في القمة العربية .

الأيام :-
* الحكومة : لا تسوية لديون الصين مقابل أراضي .
* سلفاكير يبدأ زيارة للقاهرة .
* وزير العدل : خطأ قانوني أدى الى ظاهرة التحلل ولن تتكرر .
* مسؤولة في الحزب الحاكم بجنوب السودان تحذر من ثورة وشيكة .
* الرئيس التركي يزور الخرطوم فبراير المقبل .

الوفاق :-
* ((5)) ألف برميل من حقل الراوات في اليوم إبتداء من العام الحالي .
* غندور : الرئيس التركي ونائب الرئيس الصيني يزوران الخرطوم في فبراير .
* البرلمان يحيل قانون ((الدعم السريع)) للجان ويصادق على قانون الإنتخابات .
* التهامي يطالب دولة الجنوب التعامل بإيجابية وطرد الحركات .
*الاتصالات :قانون جديد لجرائم المعلوماتية .

الوطن :-
* وزير الإعلام يكشف عن مصير الأجانب بجبل عامر .
* العدل : سنلاحق السودانيين المتهمين ببيع خط هيثرو .
* انتقادات بالبرلمان لقانون القضاء الإداري .

الإنتباهة :-
* قوات سلفاكير تستخدم البراميل المتفجرة في المعارك بالناصر .
* مظاهرات في ليبيا تطالب بطرد متمردي العدل والمساواة .
* لجنة الأمن والدفاع : سلبيات ومعضلات أفرزتها تجربة الدعم السريع .
* تقرير يحذر من إندلاع حرب اقليمية بالوكالة بسبب دولة الجنوب .
* البشير يوجه بإيقاف الدين والشراء مباشرة للنفط .

السوداني :-
* السفير البريطاني : أخبار سارة عن مسار السلام بالسودان قريبا .
* وزير العدل يقترح تخصيص حساب بنكي لإيداع أموال التحلل .
* السجن (13) عاما والإبعاد من البلاد لدجال إفريقي سيطر علي أسرة بالسحر .
* إتحاد المخابز يطالب بتدخل المخزون الإستراتيجي لمعالجة فجوة الدقيق .

آخر لحظة :-
* مسؤولة بجوبا ل(سلفاكير) : التنحي أو الثورة .
* دخول حقل الراوات النفطي بإنتاجية (5) آلاف برميل يوميا .
* وزير العدل يكشف أسباب الخلاف بين وزارته والشرطة .
* لقاء مرتقب بين مسؤولين أمركيين والمعارضة بباريس .
* الرعاية : تغييرات جذرية في مسار التمويل الأصغر .

ألوان :-
* العدل تقر بوجود خطأ قانوني في مادة التحلل .
* أحزاب الوحدة الوطنية ترفض تقليص حصتها في الحكومة وتحذر من تمرير القوانين بالأغلبية .
* بلال : كل ما قيل عن الحكومة القادمة مجرد تكهنات .

المجهر السياسي :-
* وزير العدل : إجراءات قانونية في مواجهة شركات الأدوية الوهمية .
* سفير بريطانيا بالخرطوم : أخبار سارة خلال أسابيع بشأن مفاوضات المنطقتين .
* المؤتمر الشعبي : إجتماع ب(الخميس) لحسم أمر المشاركة في الحكومة .
* وزير العدل : فصل النائب العام يبعد شبهة تدخل الجهاز التنفيذي في النيابات .
* النائب الأول يدشن اليوم الخط الناقل للبترول من الخرطوم لمدني .

اليوم التالي :-
* المهدي يحذر المعارضة من التفجيرات والإغتيالات .
* وزير الخارجية : ديون الصين ملياران وأراضي السودان ليست للبيع .
* السيسي يستقبل سلفاكير بالقاهرة اليوم .
*السفير البريطاني:أخبار جيدة خلال أيام عن السلام في السودان .

التيار :-
* وزير العدل يعترف بخطأ (التحلل) في قضية مكتب الوالي .
* أحمد بلال : 15 مليون دولار سنويا ميزانية القادمين الجدد الى الحكومة .
* اجتماع عاصف لآلية الحوار وإحتجاج على إضافة الطيب مصطفي ومبارك الفاضل .
* وزير زراعة سنار يحمل البنك الزراعي مسؤولية فشل العروة الشتوية بالولاية .

الصيحة :-
* تحذيرات في الحزب الحاكم بجوبا من ثورة وشيكة لإزاحة الفاسدين .
* وزير العدل : تعديل القانون الجنائي أمام مجلس الوزراء بالخميس .
*بلال:تشكيل الحكومة الجديدة سيأخذ وقتاً ورئيس الوزراء لم يحدد بعد .

الجريدة :-
* المراجع بالخرطوم : دستوريون وتنفيذيون يصرفون أموالا دون وجه حق .
* سائقو حافلات يرفضون سداد الرسوم للنقابة ومحاكمة (5) منهم اليوم .
* هيئة مياه الخرطوم تستورد مواد تنقية غير مطابقة للمواصفات .
* الاتصالات تشتكي من عدم إستجابة الموظفين لتوجيهات إستخدام (البريد الإلكتروني) الحكومي .
* إستمرار الأزمة بمستشفى بحري وتوقف طاقم التخدير عن العمل الخميس الماضي .

الأهرام اليوم :-
* المراجع القومي يكشف حجم الإعتداء علي المال العام بولاية الخرطوم .
* مشروع قانون يضع عقوبات صارمة للمتباطئين في تنفيذ قرارات ((القضاء الإداري)) .
* النصاب يعطل إجازة قوانين هامة بالبرلمان وإبراهيم عمر يصرخ في النواب .

القوات المسلحة :-
* الوطني : إتفاق الشيوعي وقطاع الشمال لا قيمة له .
* رئيس الحركة الشعبية تيار السلام يكشف عن خطة الحزب للبحث عن حلول لقضية المنطقتين .
* رئيس أركان القوات البرية يتفقد قوات اللواء الأول والثاني إحتياطي .
* وفد بريطاني رفيع يصل الخرطوم ويغادر لدارفور .

سونا

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كتبه في يوم 10 يناير 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, منوّعات.

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