قوة من مباحث شرطة قسم الفاشر تضبط 92 ألف حبة ترامادول المخدرة بحوزة ثلاث أجنبيات

5 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الفاشر – تمكنت قوة من المباحث الجنائية التابعة للقسم الأوسط بشرطة ولاية شمال دارفور اليوم من ضبط ثلاث نساء اجنبيات ينتمين لدولة إفريقية وبحوزتهن كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والمنشطة بلغت 92 الف حبة “ترامادول” وكميات أخرى من الحبوب المنشطة جنسيا وأخرى لمنع الحمل، حيث تقدر قيمة تلك المضبوطات ب 4,6ملايين جنيه.

وأوضح المقدم شرطة خالد أحمد خالد مدير شرطة القسم الاوسط بمحلية الفاشر فى تصريح صحفي أن قوة المباحث التي كان يقودها الرقيب شرطة يعقوب عبد الله عمر قد اشتبهت في الاجنبيات الثلاث اللائي كن على متن حافلة سفرية قادمة من مدينة نيالا إلى الفاشر، وبإجراء التفتيش تم ضبط تلك الكميات من الحبوب المخدرة التي تمت تعبئتها في أكياس صغيرة يحتوي كل منها على مائتي حبة وقمن بإخفائها في ثلاث (جركانات كبيرة معبأة هي الأخرى بعسل النحل بغرض التمويه) .

وأضاف المقدم خالد أنه قد تم فتح بلاغ جنائي في مواجهة الأجنبيات الثلاث بالرقم (201) وإيداعهن الحراسة لمخالفتهن نص المادة ( 15أ) من القانون الجنائي، وذلك توطئة لتقديمهن إلى المحكمة.

واعرب مدير شرطة القسم الأوسط في تصريحه الصحفي عن اعتزازه وتقديره للقوة التي تمكنت من ضبط تلك الكميات الكبيرة من المخدرات برغم تعرضهم للإغراءات من قبل المتهمات الثلاث، مؤكدا أن عهد الشرطة مع المواطنين أن تظل عينا ساهرة ويدا أمينة على أرواحهم وممتلكاتهم وحمايتها من عبث العابثين، محذرا في الوقت ذاته ضعاف النفوس من الذين ظلوا يسعون للنيل من الشباب السوداني عبر الترويج لهذه السموم بأن الشرطة على أهبة الاستعداد لإفشال كل مخططاتهم مهما كانت.

يذكر أن نائب مدير شرطة الولاية العميد د. سيد المأمون كان قد وقف على ضبطية المخدرات وهنأ القوة التي قامت بذلك الإنجاز.

سونا

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