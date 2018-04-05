رئيس الجمهورية يؤكد عزم الحكومة على تحقيق السلام في المنطقتين

5 أبريل 2018 | صحيفة السودان

كوستي – أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية عزم الدولة على تحقيق السلام في المنطقتين (جنوب كردفان و النيل الأزرق).

ووجه رئيس الجمهورية خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري اليوم باستاد كوستي بأهمية متابعة قضايا المواطنين والعمل على حلها باعتبارها مسؤولية، موجها بتوفير التعليم الأساسي لكل طفل و تقديم الرعاية الصحية الأولية لكل قرية ومنطقة .

وأعلن رئيس الجمهورية مضي الحكومة في توفير كل احتياجات المواطنين، و تعهد بتوفير الوقود للزراعة، وزاد (ولاية النيل الأبيض ولاية سكر و أنتو ناس سكر ).

وامتدح جهود حكومة النيل الأبيض بتنفيذها للمشروعات التنموية، لافتا إلى أن مواطني النيل الأبيض يستحقون مزيدا من الخدمات الأساسية .

وقال رئيس الجمهورية إن السودان لا يتعامل بالمثل، لافتا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من اللاجئين من دول الجوار يستضيفهم مواطنو السودان، مؤكدا أن السودان يغيث الملهوف ويطعم الجوعى.

سونا

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