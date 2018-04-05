رئيس الجمهورية يؤكد عزم الحكومة على تحقيق السلام في المنطقتين

رئيس الجمهورية يؤكد عزم الحكومة على تحقيق السلام في المنطقتين5 أبريل 2018 | صحيفة السودان
كوستي – أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية عزم الدولة على تحقيق السلام في المنطقتين (جنوب كردفان و النيل الأزرق).
ووجه رئيس الجمهورية خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري اليوم باستاد كوستي بأهمية متابعة قضايا المواطنين والعمل على حلها باعتبارها مسؤولية، موجها بتوفير التعليم الأساسي لكل طفل و تقديم الرعاية الصحية الأولية لكل قرية ومنطقة .
وأعلن رئيس الجمهورية مضي الحكومة في توفير كل احتياجات المواطنين، و تعهد بتوفير الوقود للزراعة، وزاد (ولاية النيل الأبيض ولاية سكر و أنتو ناس سكر ).
وامتدح جهود حكومة النيل الأبيض بتنفيذها للمشروعات التنموية، لافتا إلى أن مواطني النيل الأبيض يستحقون مزيدا من الخدمات الأساسية .
وقال رئيس الجمهورية إن السودان لا يتعامل بالمثل، لافتا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من اللاجئين من دول الجوار يستضيفهم مواطنو السودان، مؤكدا أن السودان يغيث الملهوف ويطعم الجوعى.
سونا