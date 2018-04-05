قطر تتلقى دعوة رسمية لحضور قمة الرياض

5 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الدوحة – أكدت لولوة الخاطر، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أن الدوحة تلقت دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية، المقرر عقدها منتصف نيسان/ أبريل الجاري، في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت الخاطر لموقع (العربي الجديد): “تلقت دولة قطر الدعوة للمشاركة في القمة العربية، وستشارك، ولكن لم نحدد بعد مستوى المشاركة”.

وشاركت قطر في الاجتماع التحضيري للقمة العربية، الذي عقد في القاهرة في شهر آذار/ مارس الماضي، حيث مثلها في الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي.

ورأت الخاطر، أن الدوحة ما زالت ترى أن الحل السياسي المبني على اتفاق (جنيف 1)، هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية ولعودتها للجامعة العربية.

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