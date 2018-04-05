قطر تتلقى دعوة رسمية لحضور قمة الرياض

5 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الدوحة – أكدت لولوة الخاطر، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أن الدوحة تلقت دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية، المقرر عقدها منتصف نيسان/ أبريل الجاري، في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت الخاطر لموقع (العربي الجديد): “تلقت دولة قطر الدعوة للمشاركة في القمة العربية، وستشارك، ولكن لم نحدد بعد مستوى المشاركة”.

وشاركت قطر في الاجتماع التحضيري للقمة العربية، الذي عقد في القاهرة في شهر آذار/ مارس الماضي، حيث مثلها في الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي.

ورأت الخاطر، أن الدوحة ما زالت ترى أن الحل السياسي المبني على اتفاق (جنيف 1)، هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية ولعودتها للجامعة العربية.

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 5 أبريل 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العربية.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

السودان يعلن فشل جولة مفاوضات سد النهضة

الخرطوم – أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور فشل السودان وإثيوبيا ومصر في التوصل لأي اتفاق بشأن قواعد تعبئة وتشغيل…

6 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

احتجاز 16 رجل أعمال و3 ضباط مخابرات على خلفية «الثراء الحرام»

الخرطوم – اعتُقل، اليوم، 16 من رجال الأعمال و3 ضباط أمن ومصرفيون كبار فى قضايا تتعلق بالاقتصاد السودانى، وفقاً لما…

5 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون القياس والمعايرة لسنة 2018م

الخرطوم – أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية…

5 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

وزير المالية السوداني: نخطط لإصدار صكوك بنحو مليار دولار هذا العام

تخطط السودان لبيع صكوك دولية بقيمة نحو مليار دولار هذا العام، بحسب ما قال وزير المالية السوداني. وقال محمد الركابي…

5 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

رئيس الجمهورية يؤكد عزم الحكومة على تحقيق السلام في المنطقتين

كوستي – أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية عزم الدولة على تحقيق السلام في المنطقتين (جنوب كردفان و النيل الأزرق).…

5 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

قوة من مباحث شرطة قسم الفاشر تضبط 92 ألف حبة ترامادول المخدرة بحوزة ثلاث أجنبيات

الفاشر – تمكنت قوة من المباحث الجنائية التابعة للقسم الأوسط بشرطة ولاية شمال دارفور اليوم من ضبط ثلاث نساء اجنبيات…

5 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً




 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل