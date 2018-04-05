مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون القياس والمعايرة لسنة 2018م

5 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، مشروع قانون القياس والمعايرة لسنة 2018م، قدمه السيد/ أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء، موضحاً أن المشروع جاء استجابة لضرورات المواكبة للتطورات العالمية في مجالات خدمات المترولوجيا وأصبح التعريف العالمي يشمل النواحي الخاصة بالصحة والسلامة والتجارة والبيئة.
وقال الأستاذ عثمان حسين الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء بالإنابة في تصريحات صحفية إن المجلس أكد على ضرورة الالتزام بدقة وسلامة ومصداقية جميع المعدات المترولوجية التى يتم استخدامها في عمليات السلامة والتشخيص والفحص والاختبارات الفنية مع منع التلوث بكافة أشكاله.
وقد حدد مشروع القانون نظام القياس والمعايرة الخاص بالسودان بالتحول نحو النظام المتري، كما نظم القانون تعيين ضباط القياس والمعايرة وسلطة تفتيش المعدات المترولوجية والتأكد من صلاحية أجهزة القياس والمعايرة المتصلة بالصحة والسلامة والبيئة.

سونا

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 5 أبريل 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

السودان يعلن فشل جولة مفاوضات سد النهضة

الخرطوم – أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور فشل السودان وإثيوبيا ومصر في التوصل لأي اتفاق بشأن قواعد تعبئة وتشغيل…

6 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

احتجاز 16 رجل أعمال و3 ضباط مخابرات على خلفية «الثراء الحرام»

الخرطوم – اعتُقل، اليوم، 16 من رجال الأعمال و3 ضباط أمن ومصرفيون كبار فى قضايا تتعلق بالاقتصاد السودانى، وفقاً لما…

5 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون القياس والمعايرة لسنة 2018م

الخرطوم – أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية…

5 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

وزير المالية السوداني: نخطط لإصدار صكوك بنحو مليار دولار هذا العام

تخطط السودان لبيع صكوك دولية بقيمة نحو مليار دولار هذا العام، بحسب ما قال وزير المالية السوداني. وقال محمد الركابي…

5 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

رئيس الجمهورية يؤكد عزم الحكومة على تحقيق السلام في المنطقتين

كوستي – أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية عزم الدولة على تحقيق السلام في المنطقتين (جنوب كردفان و النيل الأزرق).…

5 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

قوة من مباحث شرطة قسم الفاشر تضبط 92 ألف حبة ترامادول المخدرة بحوزة ثلاث أجنبيات

الفاشر – تمكنت قوة من المباحث الجنائية التابعة للقسم الأوسط بشرطة ولاية شمال دارفور اليوم من ضبط ثلاث نساء اجنبيات…

5 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً




 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل