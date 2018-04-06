السودان يعلن فشل جولة مفاوضات سد النهضة

6 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور فشل السودان وإثيوبيا ومصر في التوصل لأي اتفاق بشأن قواعد تعبئة وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على ضفاف نهر النيل.

وجاء إعلان الوزير السوداني بعد اجتماع مطول استمر نحو 13 ساعة في العاصمة السودانية الخرطوم لمناقشة المشاكل العالقة بشأن سد النهضة، وقد ضم الاجتماع وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات وقيادات الهندسة في الدول الثلاث.

ويعد هذا الاجتماع الفني الأول من نوعه منذ إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احتجاجا على تعديلات أديس أبابا والخرطوم لدراسات المكتب الاستشاري الفرنسي بشأن أعمال ملء السد وتشغيله والتي تقرها مصر.

وقال الوزير السوداني “جلسنا وناقشنا كثيرا من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول لتوافق للخروج بقرار مشترك”. وأضاف “هذا هو حال القضايا الخلافية تحتاج لصبر وإرادة” رغم إشارته إلى أن النقاش “كان بناء وتفصيليا ومهما”.

جولة جديدة
وفيما لم يتم تحديد موعد جولة جديدة من المفاوضات تركت تلك القضايا -بحسب غندور- إلى وزراء الري والجهات الفنية، مشيرا إلى إمكانية الاجتماع مجددا إن تطلب الأمر ذلك، وقال “نحن نعمل بناء على توجيهات من رؤساء الدول الثلاث”.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت الثلاثاء تمسكها بضرورة إتمام الدراسات الفنية بشأن سد النهضة لضمان تجنب أي آثار سلبية محتملة على دولتي المصب، وهما السودان ومصر (والصحيح أن السودان دولة ممر أذ يمر بها الجزء الأطول من من النيل الأزرق الذي يتلقي في الخرطوم بالنيل الأبيض ليكونا معاً نهر النيل الذي يمر الجزء الأطول منه أيضاً داخل الأراضي السوداني متوجهاً إلى مصر شمالاً.).

وفي يناير/كانون الثاني الماضي عقد قادة السودان وإثيوبيا ومصر قمة في أديس أبابا تمخضت عن توجيهات باستئناف المفاوضات.

وتعول إثيوبيا على السد في دفع التنمية، خاصة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، وتشدد على أنه لن يضر بدولتي المصب، السودان ومصر.

لكن مصر تتخوف من تأثير السد الإثيوبي على حصتها السنوية من مياه النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، مما قد يشكل تهديدا لأمنها القومي.

المصدر : وكالات,الجزيرة

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كتبه في يوم 6 أبريل 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية, الأخبار المحلية.

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الأخبار المحلية

السودان يعلن فشل جولة مفاوضات سد النهضة

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