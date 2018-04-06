المريخ يواصل انتصاراته بالدوري السوداني

6 أبريل 2018 | صحيفة السودان

واصل المريخ انتصاراته بالدوري السوداني الممتاز لكرة القدم, محققا فوزه الثاني على التوالي، وذلك على حساب ضيفه الهلال كادقلي بنتيجة (2-0) وذلك في المباراة الختامية للفريقين بالمجموعة (ب) للمسابقة.

أحرز هدفي المريخ قائده وقلب دفاعه أحمد عبد الله ضفر بضربة رأسية (ق 4), والمهاجم عبد الرحمن (ق 32).

وررفع الفريق الأحمررصيده إلى 16 نقطة، محتلا الترتيب الثاني بفارق نقطة عن المريخ الفاشر المتصدر بينما تجمد الهلال كادقلي عند 11 نقطة.

فيما تنطلق، اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثانية بمسابقة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم, وذلك ب4 مباريات في 4 مدن مختلفة لفرق المجموعتين.

وتخوض جميع الفريق مباريات الجولة الثانية باعتبارها جولة للفصل بين فرق النخبة التي سوف يمثلها أصحاب المراكز الأربع الأولى بالمجموعتين, وبين الفرق التي سوف تخوض معركة الهبوط أو البقاء.

ففي المجموعة (أ)، يستضيف المريخ كوستي, الذي يحتل الترتيب قبل الآخير ب7 نقاط, الأهلي مروي الذي يحتل الترتيب الثاني برصيد 15 نقطة’ وتعتبر المباراة ثأرية.

وضمن المجموعة نفسها يحل كوبر متذيل الترتيب ب5 نقاط بإستاد حليم شداد, ضيفًا على الخرطوم الوطني، الذي يحتل الرابع برصيد 11 نقطة.

وفي المجموعة (ب) في مدينة كسلا شرق السودان، يلتقي المريخ نيالا صاحب ال7 نقاط والترتيب قبل الآخير, بضيفه ود هاشم سنار الذي يحتل الترتيب الخامس ب12 نقطة.

كما يستضيف الأهلي عطبرة حي العرب بورتسودان, والأول يحتل ذيل الترتيب بأربع نقاط, بينما للثاني 10 نقاط في الترتيب السادس.

كووورة

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