شح الوقود بالجزيرة ينعكس على رواد معرض الزهور السنوي بمدني

7 أبريل 2018 | صحيفة السودان

مدني – كشفت جولة وكالة السودان للانباء داخل معرض الزهور السنوي بودمدني في دورته 90 والمقام في الفترة من 31 مارس الي 14ابريل ضعف الحضور والقوة الشرائية حيث أرجع عدد من زوار المعرض ذلك للظروف الإقتصادية وأزمة المواصلات بسبب شح المواد البترولية .

وأشار الدكتور الرشيد أبوعيسي رئيس جمعية فلاحة البساتين بولاية الجزيرة في تصريح ل(سونا) الي أن معرض الزهور يقام سنوياً في شهر مارس لانه موسم الإزهار إضافة لعطلات طلاب المدارس ، مبينا أن الجمعية تستهدف نشر الوعي البستاني بين المواطنين وذلك عبر المنافسات الخارجية للمنازل بحسب درجاتها ، مبينا خروج الجمعية من مدني إلى محليات الولاية الأخرى خاصة في منافسات المدارس حيث أحرزت مدرسة المناقل المرتبه الأولى ومدرسة حلة حميدان بمحلية جنوب الجزيرة المرتبة الثالثة.

وناشد أبو عيسى المواطنين بزيارة المعرض والتمتع به والإستفادة منه.

وقال إن المعرض تشارك فيه بعض الشركات والمؤسسات والمشاغل والبيع المخفض والتأمين الصحي والمكتبة الثقافية ومنظمة ( شارع الحوادث ) وجناح للطلاب إضافة للبرنامج المصاحبة التي تحتوي على ليالي ثقافية ، مشيرا الى الإتفاق الذى تم مع الجهات الحكومية لزراعة الشتول المثمرة علي شوارع مدينة ودمدني وسيتم الاحتفال بهذا الإتفاق سنويا حتي تعم الخضرة كافة أرجاء الولاية .

وإلتقت (سونا) من داخل المعرض بالأستاذ عبد الناصر سيد احمد الأمين العام لإتحاد المشاتل الخاصة عضو جمعية فلاحة البساتين وصاحب مشتل ( أنفاس الزهور ) حيث قال بانه شارك في 15 دورة للمعرض ونال الجائزة الاولي لعدد من السنوات ولكن هذا العام تلاحظ ضعف الرواد للمعرض ربما يرجع الامر للازمة الاقتصادية وأزمة الوقود موضحا ان جناحه في هذه الدورة يشتمل على نباتات الزينة والموالح وأشجار الظل إضافة لتنسيق الحدائق وتركيب النوافير والشلالات وشبكات الري معلنا أن الأسعار متفاوتة ما بين 7 إلى 10 ألاف جنيه .

ومن داخل مشتل ( أبنائي) لشتول الزينة أكدت الأستاذة مشاعر عباس أن هذا المشتل قطاع خاص وقد كان في السابق شراكة مع ممولين وهي المشاركة الاولى لها في المعرض وتشارك بكل الأنواع الشتول من الموالح والزينة والظلية وغيرها .

من جانبه أعلن الأستاذ محمد عز الدين محمد صاحب مكتبة ثقافية أن هذه المشاركة هى السابعة له في المعرض وتم تكريمه من إدارة المعرض مؤكدا على انه من خلال تجواله علي مختلف المعارض في مدن المناقل وسنار ورفاعة تلاحظ ضعف اقبال المواطنيين على المكتبة موجها رسالة للجمهور بضرورة الرجوع الي الكتاب بأنواعه فهو أم وأب الثقافة ولا غني عنه ابدا .

وتجدر الاشارة الى أن جمعية فلاحة البساتين بولاية الجزيرة تأسست عام 1928م علي يد الإنجليز ثم تسودنت علي يد الدكتور عبد الرحيم محمد ابوعيسي في 1955م وإنتقلت رئاستها للأستاذ عبد الله البشير ثم المهندس محمد عبد الكريم عساكر ثم الاستاذ عبد العزيز عبد المنعم ثم الأستاذ عبدالمنعم عبد العال ويرأس الدورة الحالية الدكتور الرشيد أبوعيسى.

سونا

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