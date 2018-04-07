وزير المالية يوقِّع على منحة بمبلغ 63.3 مليون دولار مع مجموعة بنك التنمية الإسلامي

7 أبريل 2018 | صحيفة السودان

تونس – وقع السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق أول ركن الدكتور محمد عثمان الركابي مع السيد رئيس مجموعة بنك التنمية الإسلامي الدكتور بندر حجار على اتفاقية منحة بمبلغ 63,3 مليون دولار مخصصة لإنشاء مرافق وتقديم خدمات بمنطقة الملم بجنوب دارفور وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي رقم ( 43) لمجموعة بنك التنمية الإسلامي والذي انعقد هذا العام بتونس.

والجدير بالذكر أن المنحة مقدمة من برنامج (فاعل خير) الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية، ويساهم برنامج فاعل خير بمبلغ 55,7 مليون دولار بينما تساهم الحكومة بمبلغ 7,6ملايين دولار.

كما ألقى السيد الوزير كلمة أثناء جلسة العمل الرئيسية لاجتماعات البنك شكر فيها البنك على جهوده وإنجازاته ومبادراته المتعددة ومساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد كما أكد على أهمية مساندة السودان في مرحلة ما بعد رفع الحصار الاقتصادي الذي فرض على السودان لمدة عشرين عاما حتى تتمكن البلاد من الاندماج في الاقتصاد العالمي.

سونا

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