فشل الوفد المصري: إثيوبيا تواصل بناء سد النهضة والوفد المصري منشغل بميكروفون الجزيرة

7 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – جاء الوفد المصري إلى السودان يحمل آمالا عراضا في إحداث اختراق بأزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، ويخشى المصريون من آثاره السلبية على تدفق مياه النيل إليهم، لكن النهاية لم تكن على قدر تلك الآمال.

ولكن يبدو أن الوفد المصري منشغل بسفاسف الأمور وقشورها وفقاً للتوجيهات الرسمية عن مناقشة القضايا المصيرية بالنسبة للشعب المصري.

ولأن الفشل المصري في هذا الملف تكرر مرارا في الفترة الأخيرة، فقد ركز ناشطون بمواقع التواصل على ما رأوه مفارقة لافتة تتمثل في تركيز مسؤولين مصريين على أمور صغيرة وتصرفات إعتباطية صبيانية لا تقدم ولا تؤخر في عالم اليوم ذا الفضاء المفتوح ووسائط التواصل المتعددة وفشلهم في تحقيق أي إنجاز بواحد من أكثر الملفات حساسية للمصريين.

فللمرة الثالثة يصر الوفد المصري على استبعاد ميكروفون الجزيرة قبل دخول الوفود إلى قاعة المؤتمر من دون إبداء أسباب، حيث سبق أن قام وزير الخارجية سامح شكري بذلك بنفسه مرتين.

ونجح الوفد المصري بالفعل في تحقيق مراده، لكن المثير أنه لم ينجح على صعيد المفاوضات التي استمرت على مدى أكثر من 13 ساعة ولم يصل إلى اتفاق بشأن قواعد تعبئة وتشغيل سد النهضة.

وكان اجتماع الخميس هو الأول منذ قرار مصر تجميد المفاوضات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احتجاجا على موقف أديس أبابا والخرطوم من أعمال ملء السد وتشغيله.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي اجتمع قادة مصر وإثيوبيا والسودان في أديس أبابا، وأدى الاجتماع إلى توجيهات باستئناف المفاوضات التي تعثرت كالعادة وإن نجحت مصر خلالها في استبعاد ميكروفون الجزيرة للمرة الثالثة.

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