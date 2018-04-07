ضبط مواد وسلع استهلاكية في طريقها لإحدى دول الجوار

7 أبريل 2018 | صحيفة السودان

ضبطت قوة من مكافحة التهريب بولاية كسلا مواد وسلعاً استهلاكية كانت في طريقها لإحدى دول الجوار، شملت (1600) جوال دقيق وأكثر من (2000) جوال سكر و(670) كرتونة زيت عبوات مختلفة الى جانب مواد وسلع استهلاكية أخرى.

ووصف والي كسلا آدم جماع آدم؛ خلال وقوفه بالموقع المتقدم لمكافحة التهريب على المضبوطات أمس عملية الضبط بالإنجاز، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن سلسلة إنجازات شرطة مكافحة التهريب في الحد من تهريب السلع والمواد المختلفة الى دول الجوار.

من جهته؛ أشاد معتمد محلية كسلا معتصم عثمان محمد صالح بجهود شرطة الولاية عامة وشرطة مكافحة التهريب بصفة خاصة على الإنجازات المتوالية، وقال إن شرطة مكافحة التهريب يشهد لها إنسان الولاية، مضيفاً أننا نثق بها بفضل جهودها في مكافحة التهريب وانتشارها على الشريط الحدودي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على وفرة السلع وقوت المواطن بالولاية، مؤكداً الالتزام بتنفيذ موجهات رئاسة الجمهورية الخاصة بمنح نسبة 50% من المواد المضبوطة لصالح القوة المنفذة .

من جانبه؛ أكد ممثل مدير شرطة الولاية؛ العميد الطيب حسن عثمان على دور المواطن وتعاونه في توفير المعلومة التي تساهم في ضبط المخالفين ومنع تهريب السلع، وقال إن المضبوطات تفوق التصور وأن جهد مكافحة التهريب جهد مقدر، مؤكداً وقفتهم مع الأجهزة الأمنية الأخرى لسد الثغرات التي ينفذ منها تهريب السلع.

إلى ذلك أشار مدير شرطة مكافحة التهريب؛ العقيد شرطة الحسن عوض الكريم؛ الى وقوف شرطة مكافحة التهريب سداً منيعًا ضد المهربين ومخربي اقتصاد البلاد، موضحاً أن الضبطيات التي تمت تعتبر جهداً مقدراً لمكافحة التهريب وضرب أوكار الذين يسعون الى زعزعة اقتصاد الوطن، مضيفاً أن المواد المضبوطة جلها من السلع التي تهم المواطن بشكل أساسي، مؤكداً حمايتهم لاقتصاد البلاد ووقوفهم أمام كل من تسول له نفسه المساس بقوت المواطن .

صحيفة الصيحة.

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 7 أبريل 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

السودان ومصر يبحثان سبل التعاون في مجال الربط الكهربائي والطاقة المتجددة

الخرطوم – أصدرت وزارتا الموارد المائية والري والكهرباء في السودان ووزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بجمهورية مصر العربية بيانا مشتركا في…

7 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

مع استمرار أزمة السيولة ارتفاع أسعار “الخزن” وعزوف عن الإيداع في البنوك

لازالت أزمة السيولة تتحكم في الاقتصاد برغم تأكيدات رئاسة الجمهورية وتوجيهها بتمكين المودعين من أموالهم وامتدت الأزمة لتشمل جميع الصرافات…

7 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

دول عدم الانحياز تُطالب بإعفاء ديون السودان الخارجية

طالب الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز الذي اختتم أعماله بالعاصمة الآذربيجانية باكو، بإعفاء الديون الخارجية للسودان بعد رفع العقوبات…

7 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

ضبط مواد وسلع استهلاكية في طريقها لإحدى دول الجوار

ضبطت قوة من مكافحة التهريب بولاية كسلا مواد وسلعاً استهلاكية كانت في طريقها لإحدى دول الجوار، شملت (1600) جوال دقيق…

7 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

وزير المالية يوقِّع على منحة بمبلغ 63.3 مليون دولار مع مجموعة بنك التنمية الإسلامي

تونس – وقع السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق أول ركن الدكتور محمد عثمان الركابي مع السيد رئيس مجموعة بنك…

7 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

شح الوقود بالجزيرة ينعكس على رواد معرض الزهور السنوي بمدني

مدني – كشفت جولة وكالة السودان للانباء داخل معرض الزهور السنوي بودمدني في دورته 90 والمقام في الفترة من 31…

7 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

بحث في الإرشيف

ابحث حسب التاريخ
ابحث حسب التصنيف
ابحث في قووقل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً

تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل