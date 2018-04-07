صحيفة إثيوبية تكشف كواليس المفاوضات المتعثرة حول سد النهضة

7 أبريل 2018 | صحيفة السودان

أبرزت صحيفة “أديس فورتشن” الإثيوبية كواليس الاجتماع حول سد النهضة الذي أخفق، في التوصّل لاتفاق حول القضايا الخلافية المتعلقة بالسد بين الأطراف الثلاثة المعنيّة (السودان وإثيوبيا ومصر).

وقالت الصحيفة، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، السبت، إن جلسة المُباحثات التي استمرت لمدة 16 ساعة، توقّفت عند الثالثة والنصف من صباح أمس الجمعة، مع إصرار وزير الخارجية الإثيوبي، ورقينة جبيو، على عدم الاستسلام للطلب المصري بأن “تُقِر إثيوبيا باتفاقية تقاسم مياه النيل التي وقّعهتا السودان ومصر عام 1959”.

وتُلزم الاتفاقية السودان ومصر بالتنسيق في مواقفهما بخصوص أية مشاريع مرتقبة على حوض النهر في أية دولة من دول الحوض. وأكّد وزير الخارجية السوداني في تصريحات صحفية، العام الماضي، أن الاتفاق يقضي بأن نسبة المياه السودانية التي تذهب إلى مصر أثناء الفيضان “دين”، مضيفًا: “الآن ربما يتوقف الدائن عن إعطاء الدين للمدين، والمدين لا يريد هذا”.

ونقلت الصحيفة، عن دبلوماسي لم تذكر هويّته، أن “المباحثات شابها أجواء من التوتر، وافتقرت بشكل واضح للنوايا الحسنة بين الأطراف”، الأمر الذي يُناقض تصريحات وزراء خارجية الدول الثلاث الذين أكّدوا أن المشاورات كانت “شفافة وصريحة وبنّاءة، وبحثت كافة الموضوعات”.

وأشار الدبلوماسي إلى أن مصر-من الناحية الفنية- ترغب من إثيوبيا أن تحترم هذه الاتفاقية التي تُمثّل بالنسبة لها خطًا أحمر. وزعم أنها تُمثّل “الكارت الأخير الذي يريد وزير الخارجية الإثيوبي استخدامه”.

وادّعى الدبلوماسي أن “الجانب المصري يدفع باتجاه التسوية السياسية، على ما يبدو، لتجاوز التوصيات الموضوعة بشأن سد النهضة على مستوى اللجنة الفنية”.

وتتركز المفاوضات حول اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السد، التي يجريها المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، والذي سبق ورفضت السودان وإثيوبيا الموافقة عليه، فيما وافقت مصر على التقرير في جولة المفاوضات السابقة نوفمبر 2017.

وبينما أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، تأجيل المفاوضات حتى 5 مايو، قالت الصحيفة إن استئناف مُباحثات سد النهضة سيتطلب اجتماع رؤساء الدول الثلاث، حسبما نقلت عن مصادر دبلوماسية لم تسمها.

وتخشى مصر أن يؤدي بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه لتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن نقص مياه الشرب. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما في ذلك دولتا المصب، مصر والسودان.

ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن السد ستكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.

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