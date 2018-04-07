دول عدم الانحياز تُطالب بإعفاء ديون السودان الخارجية

7 أبريل 2018 | صحيفة السودان

طالب الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز الذي اختتم أعماله بالعاصمة الآذربيجانية باكو، بإعفاء الديون الخارجية للسودان بعد رفع العقوبات الأميركية. وأشادت باستضافة السودان ملايين اللاجئين من دول الجوار والدول الأخرى ودعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتقديم المساعدة للاجئين والمجتمعات المضيفة التي تتحمل العبء الأكبر من الوجود الأجنبي.

وترأس وزير الدولة بوزارة الخارجية، محمد عبد الله إدريس، وفد السودان المشارك في الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتصف المدة لحركة عدم الانحياز خلال الفترة من 3 ـ 6 أبريل.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية جعفر سومي توتو، في تعميم صحفي أمس إن الوثيقة الختامية التي اعتمدها وزراء حركة عدم الانحياز تضمنت القضايا الدولية الخاصة بالأوضاع الدولية ومستقبل الحركة وقضايا نزع السلاح وإصلاح مجلس الأمن والإرهاب والديمقراطية وعمليات حفظ السلام، إضافة لدور المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية.

كما تضمنت الوثيقة القضايا المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان وتعاون الجنوب – جنوب، والأمن الغذائي والهجرة الدولية والمياه والتحضر والتنوع الإحيائي والتغير المناخي والتمييز العنصري والقانون الإنساني الدولي والمرأة والصحة والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالبشر والفساد.

وأوضح سومي أن الوثيقة تضمنت فقرات عن السودان، مثمنة الدور الذي لعبته حكومة السودان في إدارة العملية السياسية بدارفور واعتمادها الاستراتيجية الجديدة في الإقليم، مبينا أن دول حركة عدم الانحياز، أعربت عن ترحيبها لرفع العقوبات الأحادية عن السودان وطالبت الدول التي لديها ديون على السودان بإعفائها.

وطالبت دول حركة عدم الانحياز بحسب التعميم تأييد موقف القمة الأفريقية الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والمتعلق بطلب الرأي الاستشاري حول حصانة الرؤساء من محكمة العدل الدولية.

يشار إلى أن السودان تم انتخابه نائباً لرئيس اجتماع حركة عدم الانحياز وترأس وزير الدولة محمد عبد الله إدريس، اجتماعات الجلسة الوزارية عصر الخميس، وقدم بيان السودان أمس الجمعة.

وشرح الوزير في خطابه مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير وتوجت بتكوين حكومة الوفاق الوطني وأعرب عن “رفض السودان القاطع لمبدأ تسييس العدالة الدولية على النحو الذي تقوم به محكمة الجنايات الدولية”.

واستعرض جهود حكومته في مجالات مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والجريمة الإلكترونية وتجارة المخدرات، فضلاً عن استضافة السودان لملايين اللاجئين من دول الجوار ودول أخرى، داعياً المجتمع الدولي لتقديم المساعدة للاجئين والمجتمعات المستضيفة.

صحيفة الصيحة.

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