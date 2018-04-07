السودان ومصر يبحثان سبل التعاون في مجال الربط الكهربائي والطاقة المتجددة

7 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أصدرت وزارتا الموارد المائية والري والكهرباء في السودان ووزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بجمهورية مصر العربية بيانا مشتركا في ختام اجتماع الوزير معتز موسى ووزير الموارد المائية والري والكهرباء مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، اليوم بفندق السلام روتانا ، تركزت حول سبل التعاون في مجال الربط الكهربائي والطاقة المتجددة ، وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان :

في إطار العلاقات التاريخية والأزلية والاستراتيجية التي تجمع الشعبين السوداني والمصري الشقيقين ، وتفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين للمزيد من تعزيز العلاقات الأخوية وأوجه التعامل المشترك في مختلف المجالات وإنفاذا لتوجيهات القيادة في البلدين الشقيقين، قام معالي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية بزيارة السودان يومي 6 و 7 ابريل 2018م، حيث عقد فور وصوله عدة اجتماعات مع شقيقه معالي معتز موسى وزير الموارد المائية والري والكهرباء بجمهورية السودان، ركزت على سبل التعاون في مجال الربط الكهربائي والطاقة المتجددة .

استعرض الجانبان مختلف التطورات في البنية التحتية ذات الصلة بالإنتاج الكهربائي والطاقة المتجددة وتبادل الخبرات وبرامج التدريب للكوادر السودانية وفي ظل توافق الرئيسين خلال الزيارة الأخيرة لفخامة الرئيس عمر البشير للشقيقة مصر على أهمية تحقيق الربط الكهربائي بين البلدين وعليه أكد الوزيران ضرورة استكمال إجراءات الربط الكهربائي واستعداد الطرفين للانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك خلال الفترة المقبلة ، واتفقا على عقد الجلسات الفنية اللازمة لتفعيل ذلك .

هذا وقد تبادل الوزيران وجهات النظر حول أبرز التطورات الدولية والإقليمية في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة ، وكيفية تعظيم الاستفادة المشتركة من التوجيهات والمشروعات ذات الصلة بحيث يصبح البلدان نموذجا للتكامل لما يخدم مصالح وتطلعات شعبي وادي النيل ، وبما يحقق التنمية والاستقرار والتعاون بين البلدين وفي محيطهما الإقليمي والدولي، كما شملت الزيارة بالإضافة لعقد الوزيرين مشاروات فنية ثنائية ، تنظيم زيارتين ميدانيتين إلى الشركة القابضة للكهرباء والمركز القومي للتحكم والشبكة القومية للكهرباء .

الخرطوم 7 ابريل 2018م

وزارة الموارد المائية والري الكهرباء – السودان

وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة – مصر

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