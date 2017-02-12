تقرير أمريكي: السودان هو البديل الاستراتيجي والسياسي والإقتصادي للسعودية عوضاً عن مصر

12 فبراير 2017 | صحيفة السودان

وصف تقرير أمريكي العلاقة بين الرياض والخرطوم بأنها تسير بسرعة عالية كلّما تباينت بين الرياض والقاهرة في الضفة الأخرى، مما يدفع بالخرطوم إلى لعب دور البديل الإستراتيجي والسياسي والاقتصادي للمملكة السعودية.

وقالت صحيفة “المونيتور” الأمريكية في تقرير لها إلى أن تطّور هذه العلاقة آثار تكهنات بأن السودان أصبح الخيار الأمثل في حال وصلت علاقة السعودية ومصر إلى طريق مسدود في ظل الأزمات المتلاحقة، والتي كان آخرها حكم القضاء المصري ببطلان قرار الحكومة إعادة جزيرتي “تيران وصنافير” إلى السعودية، وفق اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين.

ووفق خبراء تحدثوا إلى الصحيفة الأمريكية، فإن موقف الخرطوم اليوم يتناغم مع الموقف العربي، الذي تمثّله دول مجلس التعاون بقيادة السعوديّة، وسط توقعات بتعزيز العلاقة الخليجية السودانيّة أكثر في الفترة المقبلة، خصوصا أن السودان دولة مهمة في قارة إفريقيا وتمثّل عمقاً استراتيجياً للدول العربية، وخزانة للأمن الغذائي العربي، وإن بقي النظام المصري على خلاف مع الرياض، فإن السودان هو البديل.

وأوضح التقرير أن لغة المصالح باتت تحكم بوصلة العلاقات السعودية السودانية، وسط خلافات مصرية حادة مع الرياض، تدفع بالخرطوم إلى لعب دور البديل الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي للمملكة السعودية، وهي الإشارة التي التقطتها الخرطوم بذكاء.

وقال حسين بحري، والذي يرأس مجلس الأعمال السعودي السوداني إن إقبال الشركات السعودية يزداد على السودان، الذي فتح المجال لهم في قطاعات التعدين والسياحة والطب والتصنيع والبترول، وتوقع بحري أن تكسر أرقام الاستثمارات السعوديّة الحاجز الحاليّ، وهو 3.5 مليار دولار، لأن القرار الأمريكي الأخير يتيح حرية انتقال الأموال من السودان وإليه، ويحسّن سعر صرف العملة المحليّة، فالوضع في طريقه إلى التغيير في البلاد التي عانت من الحصار الاقتصادي .

صحيفة الصيحة

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كتبه في يوم 12 فبراير 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العربية, الأخبار المحلية.

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