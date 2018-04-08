اقتصادي يدعو وزارة المالية للالتزام بزيادة الكتلة النقدية المجازة فى موازنة العام الحالي

8 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم دعا د. محمد الناير الاستاذ المشارك بجامعة المغتربين وزارة المالية للالتزام بزيادة الكتلة النقدية المجازة فى موازنة هذا العام والبالغة 18 % من الحجم الكلي للموازنة البالغ 173 مليار جنيه .
واضاف الناير فى تصريح (لسونا) ان الزيادة فى الكتلة النقدية في موازنة 2017م قد ساهمت بشكل كبير فى ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد السوداني .
وانتقد الناير السياسة التى تدار بها عمليات امتصاص السيولة من المصارف لجهة انها سياسة تقليدية مضيفا ان الظرف الاقتصادي الدقيق الذى تمر به البلاد يتطلب ادارة تحجيم السيولة عبر منظومة الدفع الالكتروني للحصول على نتائج اكثر ايجابية مرجعا سيادته الانفلات فى اسعار السكر لعدم الالتزام بالخطط والبرامج المتعلقة بمسألة الانتاج موضحا كان من المفترض ان يرتفع انتاج البلاد من السكر الى 1200 طن سنويا بعد دخول مصنع النيل الابيض الى دائرة الانتاج لكن انتاج المصنع من طاقته الانتاجية الفعلية لم يتجاوز ال 20 % علما بان القيمة المضافة على جوال السكر عشرة جنيهات فقط لكن المضاربات التي يمارسها الجشعين من التجار هى السبب الاساسى فى ارتفاع السلعة اضافة الى عدم الالتزام ببرامج وخطط الانتاج.

سونا

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كتبه في يوم 8 أبريل 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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