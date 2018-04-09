ولاية القضارف : فتح مطامير الذرة لتغطية حاجة الاسواق من المحصول

9 أبريل 2018 | صحيفة السودان

القضارف 9-4-2018م (سونا) – تتواصل عمليات فتح المطامير بولاية القضارف هذه الايام والتي تحتوي على كميات وفيرة من الذرة وذلك لتغطية حاجة السوق المحلي من المحصول للمحافظة على اسعارها .
وفي هذا السياق اكد الاستاذ حمد العوض حمد مدير البنك الزراعي السوداني القطاع الشرقي (لسونا )ان عمليات التخزين فى المطامير تمت خلال الاعوام 2014 و2015 نسبة للانتاجية العالية التي حدثت تلك الاعوام ولم تستوعبها مواعين التخزين بالقضارف.
واكد ان للبنك الزراعي تجربة قديمة في مجال التخزين من خلال المطامير امتدت منذ العام 1988 مبينا ان سعة المطامير الحالية تتراوح بين اربعة الاف الي عشرة الف جوال . موضحا ان اسباب فتح المطامير جاء نتيجة لضعف كميات الذرة لهذا الموسم بسبب تدني كميات الامطار وذلك للمحافظة على الاسعار بالاسواق اضافة لانجاز العقد المبرم بين البنك الزراعي السوداني وبرنامج الغذاء العالمي لتغطية حاجة السودان والدول الافريقية في مجال الاغاثة .
من جانبه اكد الاستاذ كمال عبد الرحمن ممثل رئاسة البنك الزراعي – ادارة المخزون الاستراتيجي على ان للبنك الزراعي تاريخ عريق في مجال التخزين عن طريق المطامير مستعرضا عمليات التطوير التي تمت في مجال تحديث المطامير وامكانية حفظها للمحصول لفترة طويلة من الزمن لتكون داعمة للمواعين التخزينية بولاية القضارف وغيرها من الولايات ذات الانتاجية العالية التي تحتاج لهذا النوع من التخزين

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كتبه في يوم 9 أبريل 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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