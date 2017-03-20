“الفيروس الغامض” يهدد حياة 33 مليون طفل مصرى

20 مارس 2017

| صحيفة السودان

القاهرة – خوف وهلع ينتاب المواطنون بالشارع المصري، على أثر الفيروس الغامض الذي أودى بحياة 11 طفلا بمنطقة إمبابة، في ظل عجز وزارة الصحة عن تحديد نوع الفيروس أو وجهته، خاصة وأنه يشبه كثيرا النزلة المعوية العادية للأطفال، الأمر الذي تسبب في رفع حالة طوارئ بلجنة الصحة بالبرلمان خشية انتشاره وعدم السيطرة عليه، حيث تقرر ارسال عينة من الفيروس للمنظمة الصحة العالمية وإرسال وفد من كبار الأطباء لتحليل عينات الأطفال المتوفيين .

من جانبه قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من أساتذة الجامعات المصرية للعكوف على دراسة الفيروس , منذ أكثر من 20 يوم ، مشيرا إلى أنه حتى الأن لم تصل أى نتائج بخصوص الفيروس.

وأشار “قنديل” في تصريح خاص لـ”المصريون” إلى أن المعامل المركزية بوزارة الصحة، والمركز القومي للبحوث يقومان بتحليل العينات لاستنتاج أي نتائج، تفيد في التشخيص، وشدد على أن الوزارة ستعلن النتائج فور الوصول إليها، ولفت إلى أن فريقا من هيئة الطاقة الذرية والأمان النووى توجه لمقر إقامة المصابين للمعاينة والتأكد من عدم وجود انبعاث إشعاعي وراء الإصابات، أو بقايا مبيدات حشرية أو معادن ثقيلة، وأفادت النتائج الأولية بعدم وجود انبعاثات إشعاعية.

وفى نفس السياق قال الدكتور خالد عبد الكريم استشاري طب الأطفال بالقصر العيني، أنه يشتبه أن يكون الفيروس من نوع “الروتا” التي تصيب الجهاز التنفسي للإنسان، مشيرا إلى أن هذا الفيروس له نفس أعراض النزلة المعوية لتأثيره المباشر على الجهاز التنفسي ثم يصيب الجهاز الهضمي ويكون له في بعض الأحيان تأثير على خلايا المخ مما يتسسب في الوفاة أحيانا مشيرا الى سرعة العملة للوصول الى أسباب إنتشار المرض وعلاجه.

وأضاف لـ”المصريون” أن الفيروس قد يصيب أي إنسان مهما كان سنه حيث أنه لا يقتصر على الأطفال وإن كانت فرص إصابتهم به أكبر بسبب ضعف مناعتهم بشكل أكبر، وتابع مطالبا الأهالي:”تتعامل بجدية مع أى أعراض تظهر على أطفالهم وألا يتعاملوا معها باستهتار خاصة وأن أعراض المرض تشبه أعراض النزلات المعوية”.

وفى سياق متصل قال النائب البرلمان خالد عبد العزيز ، إن وزارة الصحة أرسلت التقارير الطبية لحالات المصابين بـ”الفيروس الغامض” بحميات إمبابة لمنظمة الصحة العالمية، لاستشارتها طبياً فى حالات المرضى، مشددة على استمرار إجراء كافة الفحوصات اللازمة، فى انتظار رد منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أنه طلب تقارير عن حالة المصابين من الدكتور عمرو قنديل مدير الطب الوقائى، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، التقارير الطبية الخاصة بالحالات، مشيرا إلى أنه سيتم استدعاؤهم فى المستشفى لمعرفة حقيقة الوضع وعرض التقارير على النواب.

المصريون

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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