دينق نيال: أمريكا والأوربيون يخططون للإطاحة بـ(سلفا كير) وتعيين (كوستيلو) رئيساً

9 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – رسم القيادي الجنوبي البارز د.”عبد الله دينق نيال” صورة قاتمة لمستقبل دولة جنوب السودان، وحذر من تلاشي الدولة بسبب الصراع الدامي بين القبائل، وأكد “نيال” أن نهاية الصراع غير واردة في الوقت الراهن دونما وجود ضغط دولي على أطرافه.وكشف في حوار مع (المجهر) ينشر لاحقاً، أن الدولة الوليدة تشهد فساداً كبيراً واستغلالاً للموارد، مشيراً إلى أن قيادات الحركة الشعبية هنالك شيدوا المنازل الفخيمة وامتلكوا السيارات الفارهة على حساب المواطنين، وتوقع القيادي الجنوبي نهاية الرئيس “سلفا كير ميارديت” قريباً عبر انقلاب تخطط له أمريكا والأوربيون لأنهم من أتوا بـ”سلفا كير” إلى سدة الحكم وأججوا الوضع، وقال إن خليفة “سلفا كير” المحتمل هو رئيس حزب جديد يدعى “كوستيلو قرنق” المقيم بألمانيا ويحمل الجنسية الألمانية.وطالب “دينق نيال” الحكومة السودانية بتبني مبادرة لإنهاء الصراع الجنوبي لجهة العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين وبحكم العلاقات بين القيادات سابقاً، وأشار إلى أن دول الجنوب أصبحت طاردة غادرها كافة المواطنين والقيادات وأن سعر صرف الدولار بـ(250) جنيهاً جنوبياً، مبيناً أن الأوضاع هنالك صعبة للغاية وأن المواطنين محبطون، حيث لا عمل ولا إنتاج.

المجهر السياسي

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كتبه في يوم 9 أبريل 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية.

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