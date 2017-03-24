مقاطعة المنتجات المصرية

24 مارس 2017 | صحيفة السودان

٭ أتذكر تماماً المذيع المصري بإحدى القنوات وهو يتناول قضية ري الخضروات والفواكة ببلاده بواسطة مياة الصرف الصحي الملوثة والمليئة بالقاذورات وقد استعرض أيضاً قرارات بعض الدول الأوربية والعربية خاصة بمنطقة الخليج القاضية بحظر دخول الفواكة والخضروات المصرية الملوثة.
٭ حول المذيع الاستديو إلى سرادق عزاء وظل يكرر عبارة (يافضيحتك يامصر) ، عدة مرات ، ومن الطرائف أنني تابعت بعدها بيومين بقناة الجزيرة تقريراً عن ذات الموضوع وقد جاء في التقرير مقتطفات من مادة المذيع إياه وهو يردد (يافضيحتك يامصر).
٭ تذكرت ذلك ووزير الصناعة د. محمد يوسف ، يتعامل بمسؤولية ومن موقف وطني مخلص يخاطب نظيره بالتجارة السفير صلاح محمد الحسن أمس راجياً منه إضافة سلع الصلصة والمربات و(الكاتشب) إلى السلع الموقوف استيرادها من الشقيقة مصر.
٭ الموقف الشجاع يؤكد عدم تهاون الحكومة في صحة المواطن ، خاصة بعد أن روج كثيرون أن الحكومة سمحت بدخول الفواكة والخضروات الواردة من مصر وهاهو وزير الصناعة يشير إلى وزير التجارة بإضافة السلع أعلاه.
٭ وزير الصناعة في خطابه كشف عن معلومة خطيرة وهي اتجاه المصدر إلى تحويل الخضروات والفواكة المصرية المحظور دخولها الي (مربات) وصلصة وكاتشب وهو تحايل وتلاعب صريح.
٭ في تقديري قامت وزارتا التجارة والصناعة بدورهما على أكمل وجه ، والدور الأكبر في المرحلة المقبلة على هيأة الجمارك والأمن والمخابرات بمراقبة ومتابعة المنافذ مع مصر خاصة البرية منها.
٭ ضعاف النفوس سيحاولون وبشتى الطرق ، إدخال تلك السلع الملوثة دون أن يغمض لهم جفن ، من أجل كسب رخيص .. الخطوة الشجاعة من وزير الصناعة تستحق أن نسوق له التحية لانحيازة للمواطن والعمل على وقايته من الأمراض.
٭ ثم أن خطوة وزير الصناعة وهي ملحق لقرار سابق لوزير التجارة أكدت عدم تأثر الحكومة ، بأية مؤثرات سياسية ، وتقديم مصلحة المواطن على كل ما يتعلق بالعلاقة مع مصر ، من شاكلة (نحن إخوات).
٭ وانتهز السانحة لأطالب المواطن بمقاطعة كل منتج (أكل أو شراب) وارد مصر من اليوم ، وعن نفسي قاطعت المنتجات المصرية منذ أشهر قلائل وكذلك فعلت أسرتنا الكبيرة والصغيرة.
٭ إن المقاطعة ضرورة واجبة ،حفاظاً على الصحة .. المقاطعة تعني الوقاية من مرض محتمل ، سيداهم كل من يتناول المنتجات المصرية دون شك.
٭ يجب أن تتوسع الدعوة لمقاطعة المنتجات المصرية ، وتشمل كذلك الألبان ومشتقاتها ..الأجبان وغيرها .. دعوة المقاطعة لا تفسد العلاقة مع مصر ويجب أن تتفهم القاهرة ذلك حتى لا يخرج لنا أمثال الإعلامي (المهرج) وغير المحترم لعلاقة الجوار توفيق عكاشة.
٭ المقاطعة واجبة ويجب أن ندفع باتجاة ابعاد الشر عن بلادنا .. المواطن (الفيهو مكفيو) ، فاتورة العلاج عالية .. السبيل الاوحد والأقصر للمعافاة هو الوقاية ..الوقاية بالمقاطعة لتكون الصحة (بمب ومية فل وعشرة).

كتب أسامة عبد الماجد
المصدر: نخبة السودان

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