شركة ماليزية ترغب في التطوير العقاري واستثمارات المغتربين في السودان

10 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – عقد جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج وشركة بيوناس الماليزية لقاءً اليوم للتشاور حول الاستفادة من خدمات الشركة في مجالات التطوير العقاري وتنفيذ المشروعات الأخرى لصالح المغتربين والسودانيين العائدين وذلك من جملة رأس المال الخاص بالشركة الذي رصدته للاستثمار في السودان في مختلف المجالات .

وأكد دكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز المغتربين خلال اللقاء التنويري بوفد الشركة ، حاجة السودانيين بالخارج بكافة فئاتهم لخدمات الشركة خاصة في مجال الإسكان والتطوير العقاري استنادا على خطة جهاز المغتربين في مجالات الإسكان والاقتصاد المهاجر والتي تستهدف أكثر من أربعة ملايين سوداني بالخارج في ظل تزايد وتيرة العودة إلى بلادهم .

وطمأن التهامي وفد الشركة على توافر فرص النجاح لاستثماراتها في السودان لما يتمتع به من أمن واستقرار بجانب الانفتاح الاقتصادي .

واستعرض التهامي خلال اللقاء خطة جهاز المغتربين ومجهوداته في إدارة ملف الهجرة بالتركيز على ملف نقل المعرفة وبناء القدرات والخبرات السودانية بالخارج وانشاء الصندوق الوطني لدعم العودة والألية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج ، وما تم إنجازه في هذا الجانب خلال السنوات الماضية إضافة إلى مجهودات جهاز المغتربين وآلياته في التواصل مع الجاليات السودانية بالخارج و رعايته لها واهتمامه بالجيل الثالث والرابع من المهاجرين السودانيين عبر مناشطه المختلفة .

وعلى ذات الصعيد أوضح الأمين العام لجهاز المغتربين المجهودات التي بذلها الجهاز في إجلاء السودانيين من مناطق النزاعات من ليبيا واليمن ودولة جنوب السودان ورواندا وغيرها من المناطق الملتهبة في العالم والتي يشكل السودانيون فيها وجودا مقدرا.

هذا ووصف التهامي مبادرة شركة بيوناس الماليزية ورغبتها في تقديم خدماتها للمغتربين بالفرصة الاستثنائية لحل إشكاليات السودانيين بالخارج والعائدين على وجه الخصوص في مجال الإسكان والمشروعات الأخرى معربا عن أمله في أن يبلغ التعاون بين الجانبين غاياته المنشودة .

من جانبه أعلن الشيخ محمد شافعي رئيس مجموعة شركات بيوناس الماليزية استعداد الشركة التام لتلبية كافة احتياجات المغتربين السودانيين من الوحدات السكنية والمشروعات الأخرى معربا عن سعادة الشركة بالتعاون مع جهاز المغتربين .

إلى ذلك أعلن الأستاذ علي إدريس سعيداي مدير فرع شركة بيوناس الماليزية في السودان ممثل الشركة في أفريقيا عن مبالغ مرصود لاستثمارات الشركة في السودان ومشروعات منها التطوير العقاري والتي تطرح الشركة منها ( 6 ) مشروعات بينها مشروعان للمغتربين بتقنيات جديدة تسهم الشركة بها في إعادة وتعزيز الثقة بين المغترب والدولة وتجسير الفجوة بين الخدمات التي ستقدمها لهم بيوناس والخدمات التي تقدمها لهم الشركات الأخرى بالخارج معلنا بذلك استعداد الشركة لإنشاء مجمعات سكنية بكامل التقنيات والخدمات لجذب وادماج المغتربين.

سونا

تعليقات الفيسبوك

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)