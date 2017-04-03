استدعاء محافظ بنك السودان المركزي بالبرلمان حول المخالفات الواردة بتقرير المراجع

3 أبريل 2017 | صحيفة السودان

تتجه لجنة العمل بالبرلمان، لاستدعاء محافظ بنك السودان المركزي الاسبوع القادم، لمساءلته عن المخالفات الواردة في تقرير المراجع العام لسنة 2015م.
واعلنت اللجنة استلام تظلمات وشكاوى من جهات – لم تسمها، أحيلت للجنة القانونية للفصل فيها.
واعلن رئيس اللجنة عمر الشيخ بدر في تصريحات صحفية امس، الفراغ من اجراء تعديلات جوهرية فى عدد من القوانين تمهيداً لإيداعها منضدة البرلمان لاجازتها فى دورته التي ستبدأ اليوم الاثنين.

وقال بدر ان اللجنة تعتزم استدعاء محافظ بنك السودان المركزي، المراجع العام، الاسبوع القادم، لاستفسار الاول عن المخالفات التي وردت في تقرير المراجع لسنة 2015م.
وأقر رئيس اللجنة باستمرار الخلافات بين اتحاد العمال وأصحاب العمل حول مشروع قانون العمل، وذكر (هناك مساعٍ لتقريب وجهات النظر بشأن البنود مثار الخلاف)، وأكد الفراغ من مشروع قانون الخدمة المدنية الذي سيعرض على البرلمان، واعتبر ان الاخير يمثل برنامج اصلاح الدولة.

الجريدة

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كتبه في يوم 3 أبريل 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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3 أبريل 2017 / لا تعليق / التفاصيل

استدعاء محافظ بنك السودان المركزي بالبرلمان حول المخالفات الواردة بتقرير المراجع

تتجه لجنة العمل بالبرلمان، لاستدعاء محافظ بنك السودان المركزي الاسبوع القادم، لمساءلته عن المخالفات الواردة في تقرير المراجع العام لسنة…

3 أبريل 2017 / لا تعليق / التفاصيل

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