السودان يفوز بمنصب الرئيس المناوب لمجلس المواصفات للدول الإسلامية

10 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – فاز السودان ممثلاً في الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بمنصب الرئيس المناوب لمجلس إدارة المعهد للفترة 2018-2020 وذلك عقب الانتخابات التي جرت خلال الاجتماع السادس عشر لمجلس الإدارة التي انعقدت بمدينة استانبول التركية في الثاني من شهر ابريل الجاري ويعتبر فوز الهيئة مواصلة لدورها الرائد كأحد الأعضاء المؤسسين لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC وبعد حصوله على عضوية مجلس الإدارة في العام الماضي.

ويجئ فوز الهيئة بهذا المنصب تأكيداً على الدور الذي تلعبه في محيطها الإقليمي في مجال المواصفات والمقاييس واعترافاً بمساهمتها الكبيرة في تطوير العمل في مجال المواصفات والجودة وتعزيز التعاون المشترك بين البلدان العربية والإسلامية.

ويتيح هذا المنصب للهيئة الإسهام في وضع الأُطر والسياسات التي تمكن من تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء في مجال المواصفات والمقاييس بشكل عام وفي مجال صناعة الحلال والترويج لها بوجه خاص حيث كان السودان من أوائل الدول التي وضعت اللبنات الاولى لمواصفات المنتجات الحلال في المعهد.

سونا

تعليقات الفيسبوك

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)