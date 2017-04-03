تقرير دولي يحذر من التلوث الشديد للأراضى الزراعية والموارد المائية المصرية

3 أبريل 2017 | صحيفة السودان

حذر تقرير دولى عن الوضع المائى فى الوطن العربى أعده البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، من التلوث موارد المياه السطحية والجوفية فى المنطقة العربية نتيجة الأنشطة الزراعية والصناعية والمنزلية، واستغلالها بشكل مفرط، مؤكدًا على أنه كلما تدهورت جودة المياه، قلت القدرة على استخدامها، مما يؤدى إلى تقلص توفرها وزيادة ندرتها وهو ما يزيد المخاطر الصحية ويضر البيئة بما فى ذلك النظم الإيكولوجية الضعيفة.

وكشف التقرير، أن الأراضى الرطبة الواقعة شمال نهر النيل تعانى من نضوب الأكسجين فى مواقع عديدة، حيث أدى الاستخدام المتزايد لأسمدة النترات والفوسفات فى مصر إلى ظهور مصدر آخر للتلوث وعلاوة على ذلك تجرى التدفقات العائدة من مياه الصرف الصحى المنزلى والصناعى والزراعى جريانا تمتد معظم مياهه غير المعالجة عبر 70 كيلو مترًا من مصرف بحر البقر بالمحتويات الملوثة التى تشمل البكتيريا والمعادن الثقيلة والمواد العضوية السامة، حيث نتج عن تلوث بحر البقر ارتفاع معدل وفيات الأسماك والإحجام الكبير عن استهلاك أسماك بحيرة المنزلة التى كانت تحتل المركز الثالث فى الإنتاج السمكى فى مصر.

وأشار التقرير، إلى أنه فى مصر والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا أدى إلقاء مياه الصرف الخام ومياه الصرف المعالجة جزئياً من القطاع الزراعى والصناعى والمنزلى فى المجارى المائية فى المجارى المائية إلى ظهور مخاوف صحية والتلوث الشديد للأراضى الزراعية والموارد المائية أثناء فترة انخفاض التصريف تحديدا.

وكالات

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كتبه في يوم 3 أبريل 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العربية, الصحة.

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