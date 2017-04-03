أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الإثنين 3 أبريل 2017

أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الإثنين 3 أبريل 20173 أبريل 2017 | صحيفة السودان
الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الإثنين العناوين التالية :-
الوطن :-
* البشير يقترح محكمة عدلية لإفريقيا .
* مصر ترفض التوقيع على تقرير ((سد النهضة)) بسبب حلايب .
* شراكة سودانية سعودية لتقديم الخدمات لشركات التعدين .
السوداني :-
* البشير يدعو لتشكيل محكمة إفريقية .
* مجلس الأحزاب يؤيد قرارات الميرغني وتيار الحسن يصفه بكذبة أبريل .
* توقيف شبكة من (4) نظاميين تخصصت في إبتزاز الأثرياء .
* لجنة برلمانية تستدعي محافظ المركزي لإستفساره حول مخالفات وردت بتقرير المراجع العام .
* لجنة من التربية لإجراء بحوث ميدانية عن عقوبات الجلد بمدارس الأساس .
الإنتباهة :
* البشير يتعهد بمحاربة الإرهاب وتهريب البشر .
* زلزال جديد يضرب قطاع الشمال .
* الناطق بإسم (الشعبية) يعتزل ويهاجر نهائيا الى أوروبا .
* تلاعب وخلل في عقود الشركات المنفذة لكهرباء أبو حمد .
* الشرطة : لا اتجاه لإعادة الجمارك كمؤسسة مدنية .
الوفاق :-
* خلافات الشعبي حول حصته ومخرجات الحوار تؤجل تشكيل الحكومة .
* البشير : السودان يقف ضد الإرهاب وجرائم غسيل الأموال .
* الوطني : الصرف على المؤتمرات التنشيطية تم بمال العضوية .
* مشروعات جديدة بولاية الخرطوم دعما لزيادة الإنتاج .
* شراكة سودانية سعودية لتقديم الخدمات لشركات التعدين .
الصحافة :-
* الشعبي : قرار المشاركة في الحكومة لا رجعة فيه .
* الرئيس يدعو الى تشكيل قمة عدل إفريقية .
* الخلافات تتفاقم داخل الحزب الإتحادي (الأصل) .
* صالح يبحث مع نظيره الغيني سبل التعاون المشترك .
* قتلى وجرحى في إشتباكات قبلية بغرب كردفان .
* تحطم طائرة تابعة لشركة يوغندية بمدينة ((ياي)) .
* رئيس الجمهورية يخاطب الهيئة التشريعية اليوم.
أخبار اليوم :-
* رئيس الجمهورية يخاطب مؤتمر رؤساء القضاء والمحاكم الأفارقة ويقترح محكمة عدل افريقية .
* الشرطة تكشف طلاسم قضية بلاغ تاجر العملة المعروف بسيناريو أشبه بأفلام الآكشن .
* إنسياب عملية التصحيح وإنتهاء العمل خلال 15 يوما .
* الناطق بإسم مشروع الإصلاح والتغيير: د. أحمد بلال عثمان لا يملك حق التفاوض بإسم الحزب الإتحادي .
الرأي العام :-
* إعتماد مجلس الأحزاب لقرارات الميرغني يفجر خلافات داخل الإتحادي الأصل .
* قتلى وجرحى في هجوم لمسلحين على سوق بغرب كردفان .
* فرنسا : إرادة حقيقية بالسودان لمعالجة آثار الحرب بدارفور .
* قمة بين الهلال والمريخ على كأس الطلاب السبت .
آخر لحظة :-
* مقتل (7) أشخاص في إشتباكات بغرب كردفان .
* تظاهرات مناهضة لترامب في نيويورك .
* البشير : نواجه الإرهاب وتهريب البشر بحزم .
* إقالة النقي وحمد مدربا للهلال .
الأهرام اليوم :-
* البشير يدعو القضاء الافريقي لبناء حصن ضد التآمر الخارجي .
* إستدعاء محافظ البنك المركزي بشأن تجاوزات بتقرير المراجع العام .
* الشعبي ينفي تعليق مشاركته ويطالب بنصيب يوازي حجمه السياسي .
* سلفاكير يدعو فصائل المعارضة المسلحة الي التنديد بالعنف .
* المعلمين الموقوفين بالجزيرة : المالية رفضت تنفيذ قرار المراجع القومي بفك مرتباتنا .
ألوان :-
* البشير يهاجم المحكمة (الجنائية) ويدعو الى تشكيل محكمة عدل (افريقية) .
* إحتجاجات (بسودري) وإمهال السلطات (72) ساعة لإغلاق مصنع لإستخلاص الذهب .
* حرس الساحل الليبي يضبط مركب على متنها 38 مهاجرا غير شرعي من بينهم سودانيين .
* مصر ترفض دخول (3500) رأس إبل من السودان .
* ترحيب أوروبي بإعلان الخرطوم فتح ممر بري لنقل المساعدات لجنوب السودان .
* السعودية تقرر تمديد موسم العمرة حتى منتصف شوال الموافق 10 يوليو .
المجهر السياسي :-
* إتجاه لتعديل قانون النظام العام بولاية الخرطوم .
* البشير : سنقف بحزم في مواجهة الإرهاب وجرائم غسل الأموال .
* الكونغرس الأمريكي يعقد غدا جلسة إستماع حول تخفيف العقوبات على السودان .
* التربية تدرس آثار إلغاء عقوبة الجلد على سلوك التلاميذ .
* السنوسي يحذر قيادات المؤتمر الشعبي من إبتلاء السلطة .
اليوم التالي :-
* أمر قضائي بوقف الإمداد الكهربائي عن مصنع يستخدم (السيانيد) للتعدين بالشمالية .
* الداخلية : الجمارك جزء من الشرطة ولا نسعى للهيمنة .
* مجلس الأحزاب يعمق خلافات الميرغني ومناصري الحسن .
التيار :
* (التيار) تكشف أسباب أزمة البنزين .
* مدير الشرطة : صححنا الأوضاع ولم ننتقص صلاحيات الوزير .
* البشير يخاطب البرلمان اليوم .
* إحتجاجات في (صواردة) بسبب مصنع تعدين .
الصيحة : –
* مصرع وإصابة 19 مواطنا في إشتباكات قبلية بغرب كردفان .
* سلفاكير : ضغوط إقليمية لإشراك مشار في الحكومة .
المستقلة :-
* الحكومة تكذب مزاعم مصرية بإصابة إبل (بكورونا) .
* مدير عام الشرطة يتهم جهات بإطلاق شائعات الجمارك .
* متفلتون يقتلون (7) مواطنين رميا بالرصاص بكردفان .
* مذكرة تفاهم للتصنيع الدوائي بين السودان وتونس .
* الطيب مصطفي يتهم الرئيس المصري بالعمل ضد مصلحة بلاده .
* هارون : الفيفا ليست لديها سجون ومخرجات اللجنة ملزمة .
القوات المسلحة :-
* رئيس الجمهورية يتعهد بتحقيق وفاق شامل في البلاد .
* النائب الأول يدشن حصاد القمح بولاية نهر النيل اليوم .
* الأمين العام لوزارة الدفاع يشهد إنطلاقة اسبوع التوعية بمخاطر المخدرات .
سونا
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