أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الإثنين 3 أبريل 2017

3 أبريل 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الإثنين العناوين التالية :-

الوطن :-

* البشير يقترح محكمة عدلية لإفريقيا .

* مصر ترفض التوقيع على تقرير ((سد النهضة)) بسبب حلايب .

* شراكة سودانية سعودية لتقديم الخدمات لشركات التعدين .

السوداني :-

* البشير يدعو لتشكيل محكمة إفريقية .

* مجلس الأحزاب يؤيد قرارات الميرغني وتيار الحسن يصفه بكذبة أبريل .

* توقيف شبكة من (4) نظاميين تخصصت في إبتزاز الأثرياء .

* لجنة برلمانية تستدعي محافظ المركزي لإستفساره حول مخالفات وردت بتقرير المراجع العام .

* لجنة من التربية لإجراء بحوث ميدانية عن عقوبات الجلد بمدارس الأساس .

الإنتباهة :

* البشير يتعهد بمحاربة الإرهاب وتهريب البشر .

* زلزال جديد يضرب قطاع الشمال .

* الناطق بإسم (الشعبية) يعتزل ويهاجر نهائيا الى أوروبا .

* تلاعب وخلل في عقود الشركات المنفذة لكهرباء أبو حمد .

* الشرطة : لا اتجاه لإعادة الجمارك كمؤسسة مدنية .

الوفاق :-

* خلافات الشعبي حول حصته ومخرجات الحوار تؤجل تشكيل الحكومة .

* البشير : السودان يقف ضد الإرهاب وجرائم غسيل الأموال .

* الوطني : الصرف على المؤتمرات التنشيطية تم بمال العضوية .

* مشروعات جديدة بولاية الخرطوم دعما لزيادة الإنتاج .

* شراكة سودانية سعودية لتقديم الخدمات لشركات التعدين .

الصحافة :-

* الشعبي : قرار المشاركة في الحكومة لا رجعة فيه .

* الرئيس يدعو الى تشكيل قمة عدل إفريقية .

* الخلافات تتفاقم داخل الحزب الإتحادي (الأصل) .

* صالح يبحث مع نظيره الغيني سبل التعاون المشترك .

* قتلى وجرحى في إشتباكات قبلية بغرب كردفان .

* تحطم طائرة تابعة لشركة يوغندية بمدينة ((ياي)) .

* رئيس الجمهورية يخاطب الهيئة التشريعية اليوم.

أخبار اليوم :-

* رئيس الجمهورية يخاطب مؤتمر رؤساء القضاء والمحاكم الأفارقة ويقترح محكمة عدل افريقية .

* الشرطة تكشف طلاسم قضية بلاغ تاجر العملة المعروف بسيناريو أشبه بأفلام الآكشن .

* إنسياب عملية التصحيح وإنتهاء العمل خلال 15 يوما .

* الناطق بإسم مشروع الإصلاح والتغيير: د. أحمد بلال عثمان لا يملك حق التفاوض بإسم الحزب الإتحادي .

الرأي العام :-

* إعتماد مجلس الأحزاب لقرارات الميرغني يفجر خلافات داخل الإتحادي الأصل .

* قتلى وجرحى في هجوم لمسلحين على سوق بغرب كردفان .

* فرنسا : إرادة حقيقية بالسودان لمعالجة آثار الحرب بدارفور .

* قمة بين الهلال والمريخ على كأس الطلاب السبت .

آخر لحظة :-

* مقتل (7) أشخاص في إشتباكات بغرب كردفان .

* تظاهرات مناهضة لترامب في نيويورك .

* البشير : نواجه الإرهاب وتهريب البشر بحزم .

* إقالة النقي وحمد مدربا للهلال .

الأهرام اليوم :-

* البشير يدعو القضاء الافريقي لبناء حصن ضد التآمر الخارجي .

* إستدعاء محافظ البنك المركزي بشأن تجاوزات بتقرير المراجع العام .

* الشعبي ينفي تعليق مشاركته ويطالب بنصيب يوازي حجمه السياسي .

* سلفاكير يدعو فصائل المعارضة المسلحة الي التنديد بالعنف .

* المعلمين الموقوفين بالجزيرة : المالية رفضت تنفيذ قرار المراجع القومي بفك مرتباتنا .

ألوان :-

* البشير يهاجم المحكمة (الجنائية) ويدعو الى تشكيل محكمة عدل (افريقية) .

* إحتجاجات (بسودري) وإمهال السلطات (72) ساعة لإغلاق مصنع لإستخلاص الذهب .

* حرس الساحل الليبي يضبط مركب على متنها 38 مهاجرا غير شرعي من بينهم سودانيين .

* مصر ترفض دخول (3500) رأس إبل من السودان .

* ترحيب أوروبي بإعلان الخرطوم فتح ممر بري لنقل المساعدات لجنوب السودان .

* السعودية تقرر تمديد موسم العمرة حتى منتصف شوال الموافق 10 يوليو .

المجهر السياسي :-

* إتجاه لتعديل قانون النظام العام بولاية الخرطوم .

* البشير : سنقف بحزم في مواجهة الإرهاب وجرائم غسل الأموال .

* الكونغرس الأمريكي يعقد غدا جلسة إستماع حول تخفيف العقوبات على السودان .

* التربية تدرس آثار إلغاء عقوبة الجلد على سلوك التلاميذ .

* السنوسي يحذر قيادات المؤتمر الشعبي من إبتلاء السلطة .

اليوم التالي :-

* أمر قضائي بوقف الإمداد الكهربائي عن مصنع يستخدم (السيانيد) للتعدين بالشمالية .

* الداخلية : الجمارك جزء من الشرطة ولا نسعى للهيمنة .

* مجلس الأحزاب يعمق خلافات الميرغني ومناصري الحسن .

التيار :

* (التيار) تكشف أسباب أزمة البنزين .

* مدير الشرطة : صححنا الأوضاع ولم ننتقص صلاحيات الوزير .

* البشير يخاطب البرلمان اليوم .

* إحتجاجات في (صواردة) بسبب مصنع تعدين .

الصيحة : –

* مصرع وإصابة 19 مواطنا في إشتباكات قبلية بغرب كردفان .

* سلفاكير : ضغوط إقليمية لإشراك مشار في الحكومة .

المستقلة :-

* الحكومة تكذب مزاعم مصرية بإصابة إبل (بكورونا) .

* مدير عام الشرطة يتهم جهات بإطلاق شائعات الجمارك .

* متفلتون يقتلون (7) مواطنين رميا بالرصاص بكردفان .

* مذكرة تفاهم للتصنيع الدوائي بين السودان وتونس .

* الطيب مصطفي يتهم الرئيس المصري بالعمل ضد مصلحة بلاده .

* هارون : الفيفا ليست لديها سجون ومخرجات اللجنة ملزمة .

القوات المسلحة :-

* رئيس الجمهورية يتعهد بتحقيق وفاق شامل في البلاد .

* النائب الأول يدشن حصاد القمح بولاية نهر النيل اليوم .

* الأمين العام لوزارة الدفاع يشهد إنطلاقة اسبوع التوعية بمخاطر المخدرات .

سونا

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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