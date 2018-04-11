مسار يشن هجوماً لاذعاً على الطاقم الإقتصادي الحكومي ويصفه بالفاشل

11 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – شن رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد الله علي مسار هجوماً لاذعاً على الطاقم الإقتصادي الحكومي ووصفه بالفاشل وأعلن عن تعرض بنوك سودانية للإفلاس، وحمل البنك المركزي مسؤولية ذلك.
وانتقد مسار بياني وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار ومحافظ البنك المركزي حازم عبد القادر، واعتبر أن التقريرين لم يقدما قراءة للواقع الاقتصادي، وطالب بإعادة النظر في الفهم الاقتصادي.

وقال رئيس لجنة الصناعة في جلسة أمس (الطاقم الاقتصادي حدث له قفل لذلك لا يستطيع أن يطور الاقتصاد)، وأضاف (طاقم اقتصادي واحد من 1989م، وهو أصل البلاء الذي نحن فيه)، ووصف السياسات الاقتصادية بغير المواكبة، وتابع (الاقتصاد اقتصاد موظفين ولا يستوعب الشعب السوداني ويهتم باحتياجات الحكومة وليس احتياجات المواطن).
وحمل مسار، البنك المركزي مسؤولية افلاس بنوك سودانية – لم يسمها- بسبب اخطاء لم يفصح عنها، وزاد (هناك بنوك أفلست وأخرى اضطرت لبيع أسهمها والمركزي لم يتدخل لحل مشكلات تلك البنوك).

وقلل رئيس لجنة الصناعة من نتائج رفع الحظر الأمريكي عن السودان، وذكر (لم نستفد من رفع الحصار الأمريكي وأصبحنا أتعس مما كنا عليه)، وأردف (كيف نخرج بإجراءات واضحة من الأزمة الاقتصادية بدلاً عن الكلام الفارغ دا؟).
ومن جانبه نفى وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار تعرض بنك سوداني للافلاس، وشدد على أهمية تحري الدقة والحذر في الحديث عن افلاس البنوك لتعاملها مع بنوك خارجية.
وقلل ضرار من انتقادات النواب حول عدم استفادة البلاد من رفع الحصار الامريكي، وذكر (رفع الحصار على الاقل رفع الحرج عن البنوك الخارجية للتعامل مع المصارف السودانية)، ولفت الى ان حدوث ذلك يتطلب وقتاً طويلاً حتى تتوفر الثقة.

ومن جهته قال النائب البرلماني عبد الباسط سبدرات (نريد أن نجعل الرئيس طبيب توليد لحالات ولادة متعثرة)، وهاجم البنك المركزي وأرجع تكوين الرئيس للجنة رئاسية لضبط سعر الصرف لعجز الأجهزة المختصة، وذكر (الاجهزة عاجزة لذلك تولى الرئيس تلك الملفات بنفسه).
وانتقد سبدرات، البنك المركزي لإقالته 4 من مساعدي المحافظ عقب اعلان الرئيس إعادة هيكلة البنك في خطابه الذي ألقاه في فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية مؤخراً، وتساءل (هل ما ينطق به الرئيس سحر أم عجز للمؤسسة؟)، وتابع (وقف رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان وقال نحن في حيرة من أمرنا).

وشدد سبدرات على ضرورة التركيز على وزارتي الثروة الحيوانية والزراعة، وقلل من رهان الحكومة على الذهب، وزاد (الذهب حاجة طارئة)، وأعاب الاجراءات الاقتصادية الخاصة بضبط سعر الصرف، وردد (القضية ليست منع أو مسكنات، إنما نهج اقتصادي)، وأضاف (الأتربي لا يرى النور ويعيش في الظلام ويذهب لسياسة ليست فيها شفافية).

وكالات

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 11 أبريل 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

مسار يشن هجوماً لاذعاً على الطاقم الإقتصادي الحكومي ويصفه بالفاشل

الخرطوم – شن رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد الله علي مسار هجوماً لاذعاً على الطاقم الإقتصادي الحكومي ووصفه بالفاشل وأعلن…

11 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

محافظ بنك السودان المركزي، حازم: إجراءات السيولة الأخيرة مؤقتة

الخرطوم – أعلن محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبدالقادر، فتح باب استيراد المواد البترولية للقطاع الخاص، إلى جانب وزارة النفط.…

11 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

السودان يفوز بمنصب الرئيس المناوب لمجلس المواصفات للدول الإسلامية

الخرطوم – فاز السودان ممثلاً في الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بمنصب الرئيس المناوب لمجلس إدارة المعهد للفترة 2018-2020 وذلك عقب…

10 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

رئيس الجمهورية يصدر قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد

الخرطوم – أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير، اليوم الثلاثاء، قرارا جمهوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في…

10 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

شركة ماليزية ترغب في التطوير العقاري واستثمارات المغتربين في السودان

الخرطوم – عقد جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج وشركة بيوناس الماليزية لقاءً اليوم للتشاور حول الاستفادة من خدمات الشركة في…

10 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

مفاجأة .. السودان ثاني أقل دولة عربية سعراً للبنزين

الخرطوم – حل السودان في المرتبة الثانية بين الدول العربية الأقل سعراً للتر البنزين بعد ليبيا، فيما سجلت فلسطين أعلى…

9 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

بحث في الإرشيف

ابحث حسب التاريخ
ابحث حسب التصنيف
ابحث في قووقل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً

تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل