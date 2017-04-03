عشرات القتلى والجرحى بانفجارين في سان بطرسبورغ الروسية

3 أبريل 2017

| صحيفة السودان

قالت مصادر من خدمات الإسعاف الروسية إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب خمسون آخرون بجروح بانفجارين في محطتي مترو في مدينة سان بطرسبورغ.

وقال مصدر من وزارة الأحوال الطارئة الروسية لوكالة إنترفاكس “إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة آخرين بجروح”.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن هناك انفجارين -في ما يبدو- في محطتي مترو، وقالت وسائل إعلام محلية إن ثلاث محطات مترو أغلقت.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك قتلى وجرحى في سان بطرسبورغ، وأضاف “ندرس كل الأسباب وراء الانفجار بما في ذلك الإرهاب”.

وأضاف بوتين أثناء اجتماع له برئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشنكو “لقد أصدرت الأمر إلى قيادة الأمن الخاصة، وهم الآن يعملون لتحديد أسباب الانفجار”.

ورأى شاهد من رويترز ثماني سيارات إسعاف قرب محطة مترو سينايا بلوشتشاد.

المصدر : وكالات

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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