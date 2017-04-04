مكافحة المخدرات تعلن ضبط أكبر تاجر مخدرات على مستوى السودان

4 أبريل 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – اعلنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات، ضبط (2296) قندول حشيش و(39,600) حبة مخدرة، وتوقيف اكبر تاجر مخدرات على مستوى البلاد في عملية وصفتها بالنوعية.
وقال مدير دائرة العمليات والمكافحة في تصريح لـ (المكتب الصحفي للشرطة) أمس، ان هذه الضبطيات المتزامنة تأتي ضمن استراتيجية الادارة، وأشار الى توفر معلومات للادارة عن نشاط عدد من تجار ومروجي المخدرات، وتم تحريك الفرق الميدانية بعد تحديد خطة العمل لتضييق الخناق على هذه الشبكات ومنع عبور السموم والقبض على المتهمين الاساسيين المتورطين في تلك الجرائم.

ولفت مدير دائرة العمليات الى ضبط ادارة مكافحة المخدرات بولاية غرب كردفان المتهم (ا.س.ج) عند المدخل الغربي لمدينة النهود وبحوزته (1000) حبة مخدرة وطبنجة، وتم فتح بلاغ تحت المادة15/أ والمادة26 أسلحة وذخيرة بقسم شرطة النهود، وتابع انه تم توقيف المتهم (م.ع.أ)وبحوزته56 قندول حشيش بمنطقة الدبة بالولاية الشمالية، وفتح بلاغ تحت المادة 15/أبقسم شرطة الدبة.
وزاد ان الادارة بولاية شمال دارفور ضبطت (38600) حبة مخدرة بحوزة المتهم (م.ا.س) اثركمين ناجح، بناءً على معلومات بالميناء البري بالفاشر، وتم فتح بلاغ تحت الماده15/أ بالقسم الاوسط الفاشر.

الجريدة

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كتبه في يوم 4 أبريل 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, منوّعات.

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