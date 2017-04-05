السودان وإثيوبيا يعلنان التكامل الشامل وتوحيد المواقف

5 أبريل 2017

| صحيفة السودان

اتفق الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، على التكامل التام بين بلديهما في المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى توحيد المواقف تجاه التهديدات الخارجية، وإعلانهما زيادة حصة الكهرباء التي يحصل عليها الخرطوم من سد النهضة إلى (500 ميغاوات).

وعقد الرئيس البشير خلال زيارته للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي تستمر ثلاثة أيام، بدأها أمس الثلاثاء، مع ديسالين، جلسة مباحثات مغلقة، ثم تحولت إلى جلسة مفتوحة ضمت وفدي البلدين، ليعلنا بعدها في مؤتمر صحفي أن التكامل مع إثيوبيا يشمل كل المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشدد البشير على أن أي تهديد لأمن إثيوبيا هو تهديد مباشر لأمن السودان، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الموارد المائية لدول حوض النيل بصورة عادلة، وأن هناك اتفاقًا بشأن سد النهضة (الإثيوبي) الذي سيمد السودان وإثيوبيا بالطاقة الكهربائية، وفقا لـ”سودان تربيون”.

وأكد الرئيس السوداني أن البلدين نفذا العديد من الاتفاقيات، فيما تنتظر أخرى التمويل مثل خط السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن البلدين شرعا في إنشاء منطقة التجارة الحرة، وهي الآن في مرحلة التخطيط والدراسات، موضحًا أن جهود تعزيز التكامل ستشمل إثيوبيا والسودان وكذلك جيبوتي والصومال، متوقعًا انضمام إريتريا لأهمية إقامة تكتل اقتصادي لدول (القرن الإفريقي) حتى تصبح قاعدة نموذجية للتكتلات الاقتصادية في إفريقيا.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، عن بدء مرحلة جديدة من التكامل مع السودان. وقال ديسالين في ذات المؤتمر الصحفي :”إننا متفقون في جميع المجالات، وسنعمل من أجل تحقيق الاستقرار وحل النزاعات في الإقليم”، معتبرًا أن أي تهديد للسودان هو تهديد للأمن القومي الإثيوبي.

وأكد عمل الدولتين مع بعض برؤية مشتركة، خاصة في التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي والسياسي، مشددًا على أهمية الاستفادة العادلة من مياه نهر النيل، وأشار إلى أن السودان يحصل على 300 ميغاوات من الكهرباء من إثيوبيا، وستتم زيادتها إلى 500 ميغاوات من سد النهضة

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