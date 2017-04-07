واشنطن تؤيد سحب بعثة “يوناميد” من دارفور

7 أبريل 2017 | صحيفة السودان

الامم المتحدة – أعلنت الولايات المتحدة انها ستوافق على سحب بعثة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) اذا ما برهنت الخرطوم انها قادرة على وقف اعمال العنف وحماية سكان هذا الاقليم الواقع في غرب السودان والذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.

وطلبت الولايات المتحدة والاتحاد الافريقي اعادة النظر ببعثة يوناميد المنتشرة منذ 10 سنوات في الاقليم والتي تبلغ تكلفتها مليار دولار سنويا.

وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي امام مجلس الامن، “ربما لسنا بحاجة الى 17 الف جندي لمواجهة هذه التحديات”.

واضافت “نحن بحاجة لان تبدأ الامم المتحدة باستخدام ادوات جديدة. ونحن بحاجة لأن تمضي الحكومة السودانية قدما”.

“يوناميد” التي يبلغ قوامها حوالي 20 الف جندي وشرطي من اكثر من 30 بلدا تنتشر في دارفور منذ عام 2007 وتعتبر بين اكبر بعثات حفظ السلام في العالم.

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كتبه في يوم 7 أبريل 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية, الأخبار المحلية.

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