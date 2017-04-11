أمير الكويت والرئيس السودانى يترأسان المباحثات الرسمية بين البلدين

11 أبريل 2017

| صحيفة السودان

الكوريت – استقبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان، ظهر اليوم الثلاثاء، الرئيس السودانى عمر حسن البشير، والوفد الرسمى المرافق له، وبحضور ولى العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت.

وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين، وترأس الجانب الكويتى، أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولى العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وكبار المسئولين الكويتيين، وعن جانب السودان، الرئيس عمر حسن البشير، وكبار المسئولين فى حكومة جمهورية السودان.

وصرح نائب وزير شئون الديوان الأميرى، الشيخ على جراح الصباح، بأن المباحثات تطرقت للعلاقات التى تربط البلدين والشعبين وأوجه دعمها وتعزيزها على كافة الأصعدة وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية السودان بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأقام أمير الكويت بقصر بيان، ظهر اليوم، مأدبة غداء على شرف الرئيس السودانى والوفد الرسمى المرافق له

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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