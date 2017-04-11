ايلا : توسعة طريق مدني – الخرطوم لتقليل حوادث السير وإزهاق الأرواح

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مدني – شدد الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة علي ضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية والهندسية في إنفاذ مشروعات الطرق والبنى التحتيه واكد لدي تفقده اليوم سير العمل في طريق مدني الخرطوم المزدوج وطريق الدناقلة على أهمية توسعة طريق مدني الخرطوم لتقليل حوادث السير وإزهاق الأرواح مبينا اهمية الطريق في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وربط ولايات سنار والنيل الأزرق .والقضارف وكسلا والخرطوم . وكشف المهندس طارق احمد ابو آمنة المهندس المقيم للطرق بالولاية في تصريح ( لسونا ) ان العمل يسير بالصورة المطلوبة وفقاً للخطط والبرامج الموضوعه في تغيير خطوط المياه والكهرباء وقال ان العمليات الفنية والهندسية تتم وفقاً لمعاير الجودة والامتياز فيما أعرب مواطنو مدينة الدناقلة عن إشادتهم وتقديرهم بإنطلاقة أعمال سفلتة طريق الدناقلة .

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