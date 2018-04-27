ميناء سواكن يستقبل عدداً من الرافعات وقوارب السحب من «موانئ قطر»

27 أبريل 2018 | صحيفة السودان

سواكن – استقبل ميناء سواكن -بولاية البحر الأحمر شرقي السودان- عدداً من رافعات وقوارب السحب، التي تم إرسالها من الشركة القطرية لإدارة الموانئ «موانئ قطر»، تنفيذاً للمرحلة الأولى لمذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع ميناء بورتسودان لتطوير ميناء «سواكن»، وجعله ميناءً رئيسياً لنقل البضائع.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي -سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان- على متانة العلاقات الثنائية بين قطر والسودان، والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.

موضحاً سعادته أن الرافعات وسفن السحب هي جزء من رأس المال الخاص بتطوير ميناء سواكن، وقال سعادته إن ميناء سواكن به ميزات تفضيلية، ويدعم الصادرات بشكل كبير، خاصة اقتصاديات المنطقة الإفريقية، موضحاً أهميته وموقعه الاستراتيجي والحيوي، ومروره بطريق الحرير، وتميزه كنقطة التقاء مهمة جداً للتصدير، خاصة لدول الجوار، بما يجعل منه قيمة مضافة للاقتصاد.

الuرب اونلاين

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 27 أبريل 2018. تحت تصنيف الأخبار المحلية, الإقتصاد.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

وكيل الخارجية يلتقي بالوفد الأمريكي الزائر

الخرطوم – التقى وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم، بمقر الوزارة اليوم بالوفد الأمريكي الزائر برئاسة السيد/…

29 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

السودان يؤكد التزامه بقرارات مجلس الأمن بشأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

الخرطوم – جدد السودان موقفه الثابت والتزامه التام بإنفاذ كافة القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على…

29 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

كتلة برلمانية تطالب البشير بسحب قوات الجيش من اليمن

الخرطوم – طالب نواب في المجلس الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) السوداني، الأحد، الرئيس عمر البشير بسحب قوات الجيش فورًا من…

29 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

أيلا يشدد على إنفاذ مشروعات الطرق بالجزيرة

مدني – شدد الدكتور محمد طاهر أيلا والي ولاية الجزيرة على ضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة لإنقاذ مشاريع الطرق بالولاية في…

29 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

البشير : حلول جذرية لمشاكل الاقتصاد السوداني

الخرطوم – أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن الدولة تتجه الآن لحلول جذرية لمشاكل الاقتصاد السوداني بزيادة الإنتاج والانتاجية، وزيادة…

29 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

سياسات بنك السودان..معاول هدم الاقتصاد

توالت الإنتقادات الموجهة لسياسات بنك السودان المركزي، وهي إنتقادات لم تنقطع خلال السنوات القليلة المنصرمة، والتي زادت بصورة مكثفة خلال…

27 أبريل 2018 / لا تعليق / التفاصيل

بحث في الإرشيف

ابحث حسب التاريخ
ابحث حسب التصنيف
ابحث في قووقل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً

تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل