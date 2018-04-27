ميناء سواكن يستقبل عدداً من الرافعات وقوارب السحب من «موانئ قطر»

27 أبريل 2018 | صحيفة السودان

سواكن – استقبل ميناء سواكن -بولاية البحر الأحمر شرقي السودان- عدداً من رافعات وقوارب السحب، التي تم إرسالها من الشركة القطرية لإدارة الموانئ «موانئ قطر»، تنفيذاً للمرحلة الأولى لمذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع ميناء بورتسودان لتطوير ميناء «سواكن»، وجعله ميناءً رئيسياً لنقل البضائع.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي -سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان- على متانة العلاقات الثنائية بين قطر والسودان، والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.

موضحاً سعادته أن الرافعات وسفن السحب هي جزء من رأس المال الخاص بتطوير ميناء سواكن، وقال سعادته إن ميناء سواكن به ميزات تفضيلية، ويدعم الصادرات بشكل كبير، خاصة اقتصاديات المنطقة الإفريقية، موضحاً أهميته وموقعه الاستراتيجي والحيوي، ومروره بطريق الحرير، وتميزه كنقطة التقاء مهمة جداً للتصدير، خاصة لدول الجوار، بما يجعل منه قيمة مضافة للاقتصاد.

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