عاهل البلاد المفدى سيكون في مقدمة مستقبلي الرئيس السوداني لدى وصوله غدا الى مملكة البحرين

11 أبريل 2017 | صحيفة السودان

المنامة- يعلن الديوان الملكي ان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيكون في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة لدى وصوله الى البلاد يوم غدٍ الأربعاء الموافق للثاني عشر من شهر ابريل الجاري في زيارةٍ رسميةٍ لمملكة البحرين، يجري فخامته خلالها مباحثات مع جلالة الملك المفدى تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة إلى التطورات الراهنة في المنطقة والمستجدات الاقليمية والدولية .

ويغتنم الديوان الملكي هذه المناسبة ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق، متمنياً لفخامته طيب الإقامة في مملكة البحرين.

وكالة بنا

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كتبه في يوم 11 أبريل 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العربية, الأخبار المحلية.

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الأخبار المحلية

عاهل البلاد المفدى سيكون في مقدمة مستقبلي الرئيس السوداني لدى وصوله غدا الى مملكة البحرين

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